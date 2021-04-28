Taksim'e yapılan cami açılışa hazırlanıyor

Mihrap, minber ve vaaz k\u00fcrs\u00fcs\u00fcn\u00fcn yap\u0131m\u0131 da tamamland\u0131. Cami i\u00e7in 8,5 metre y\u00fcksekli\u011finde mihrap tasarland\u0131. Mihrab\u0131n y\u00fczeyine Esma'\u00fcl H\u00fcsna, mihrab\u0131n ortas\u0131nda Kelime-i Tevhid yaz\u0131ld\u0131. Alt b\u00f6l\u00fcm\u00fcne ise Cin S\u00fcresi'nin 18. ayetinin "\u015e\u00fcphesiz, mescitler yaln\u0131z Allah'\u0131nd\u0131r. Allah ile beraber hi\u00e7bir kimseye yalvarmay\u0131n\u0131z." \u015feklindeki T\u00fcrk\u00e7e meali yaz\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Taksim'de temeli 4 y\u0131l \u00f6nce at\u0131lan ve ramazan ay\u0131n\u0131n son cuma g\u00fcn\u00fc olan 7 May\u0131s'ta ibadete a\u00e7\u0131lacak camide son haz\u0131rl\u0131klar yap\u0131l\u0131yor.\r\n,Camiye, 12 metre \u00e7ap\u0131nda, yakla\u015f\u0131k 20 metre boyundaki 60 \u0131\u015f\u0131kl\u0131 avize de tak\u0131ld\u0131. Avizenin elektrik testleri de yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\nCaminin i\u00e7erisindeki kap\u0131lar\u0131n montaj\u0131 da tamamlan\u0131rken 7 metre boyunda, 3 metre 10 santimetre enindeki ana \u00e7elik kap\u0131 giri\u015fe tak\u0131ld\u0131,Hattat Davut Bekta\u015f ve Nakka\u015f Adem Turan taraf\u0131ndan haz\u0131rlanan hat yaz\u0131lar\u0131n\u0131n tak\u0131l\u0131p boyama i\u015flerinin tamamland\u0131\u011f\u0131 caminin ana mekan kubbe g\u00f6bek yaz\u0131s\u0131nda Fatiha Suresi, ana mekan kubbe kasna\u011f\u0131nda Al\u2010i \u0130mran Suresi, ana mekan orta ku\u015fak yaz\u0131s\u0131nda Bakara Suresi'nin 285 ve 286. ayetleri ile Ha\u015fr Suresi'nin 20-24. ayetleri yer al\u0131yor.\r\n\r\n,Caminin giri\u015f kubbesi g\u00f6bek yaz\u0131s\u0131nda \u0130hlas Suresi, giri\u015f kubbesi kasnak yaz\u0131s\u0131nda Ayet-el K\u00fcrsi ve sonraki ayet, ana kap\u0131 \u00fcst\u00fc yaz\u0131s\u0131nda Nisa Suresi'nin 103. ayetinin son k\u0131sm\u0131 ve \u0130stiklal giri\u015fi kap\u0131 \u00fcst\u00fcne ise Ra'd Suresi'nin 24. ayeti yaz\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\u0130\u00e7 alan\u0131na as\u0131lan 6 hat levhada Allah, Muhammed, Ebubekir, \u00d6mer, Osman ve Ali isimlerinin yer ald\u0131\u011f\u0131 camiye, Manisa'da \u00f6zel dokunan deve t\u00fcy\u00fc rengi hal\u0131lar serildi.,2 bin 482 metrekare arsa alan\u0131na, yakla\u015f\u0131k 16 bin 500 metrekare de in\u015faat alan\u0131na sahip caminin i\u00e7erisindeki boyama i\u015flemleri tamamlan\u0131rken, namaz alan\u0131ndaki ah\u015fap duvar kaplamalar\u0131 ile camlara korkuluklar tak\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Bodrum katlardaki ta\u015f ve ah\u015fap kaplama i\u015flerinde sona gelinen caminin elektrik ve mekanik testleri tamamland\u0131.\r\n\r\nCamide bir yanda temizlik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ederken bir yandan da \u00e7evresindeki peyzaj d\u00fczenlemeleri yap\u0131l\u0131yor.\r\n\r\nSon r\u00f6tu\u015flar\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 cami, ramazan\u0131n son cuma g\u00fcn\u00fc 7 May\u0131s'ta ibadete a\u00e7\u0131lacak.,Mimarlar \u015eefik Birkiye ve Selim Dalaman imzas\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yan ve temeli 17 \u015eubat 2017'de at\u0131lan caminin yap\u0131m\u0131nda sona gelindi.\r\n\r\n\u0130\u00e7erisinde otopark, konferans ve sergi salonlar\u0131n\u0131n da yer ald\u0131\u011f\u0131, 2 bin 250 ki\u015finin ayn\u0131 anda namaz k\u0131labilece\u011fi camideki \u00e7al\u0131\u015fmalar Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe kurallar\u0131na uyularak yap\u0131l\u0131yor.