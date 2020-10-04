Taksim'e yapılan camide sona yaklaşıldı

Taksim'de yap\u0131m\u0131 devam eden caminin 65 metre y\u00fcksekli\u011findeki 2 minaresinde \u00e7al\u0131\u015fmalar tamamland\u0131 ve iskeleler s\u00f6k\u00fcld\u00fc. Temeli 17 \u015eubat 2017'de at\u0131lan caminin genel i\u015f\u00e7ili\u011finin y\u00fczde 80'i tamamland\u0131.,Temeli 17 \u015eubat 2017'de at\u0131lan ve Mimarlar \u015eefik Birkiye ile Selim Dalaman imzas\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yan yakla\u015f\u0131k 2 bin 482 metrekare arsa alan\u0131na ve 16 bin 220 metrekare in\u015faat alan\u0131na sahip caminin yap\u0131m\u0131nda sona yakla\u015f\u0131ld\u0131. ,Taksim'e yap\u0131lan caminin d\u0131\u015f cephesindeki i\u015f\u00e7ilik tamamland\u0131, i\u00e7 kaplama ve mermer kaplama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor. Caminin i\u00e7erisinde kullan\u0131lacak mermerler Antalya ve Bursa'da yer alan mermer ocaklar\u0131ndan getirildi.,Pencerelerin tamam\u0131 tak\u0131ld\u0131, otopark, sergi alan\u0131 ve konferans salonu olarak kullan\u0131lacak alt katlardaki \u00e7al\u0131\u015fmalar ise s\u00fcr\u00fcyor.,Ayr\u0131ca caminin 65 metre y\u00fcksekli\u011findeki 2 minaresinde \u00e7al\u0131\u015fmalar tamamland\u0131 ve kurulan iskeleler s\u00f6k\u00fcld\u00fc. Caminin d\u0131\u015f cephesindeki \u00e7al\u0131\u015fmalar tamamlanarak iskeleler kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Pandemi nedeniyle bir s\u00fcre ara verilen ve 1 Haziran'da yeniden ba\u015flanan in\u015faat \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na sosyal mesafe kurallar\u0131na uyularak devam ediliyor.,\u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131n h\u0131zla devam etti\u011fi camide genel i\u015f\u00e7ili\u011finin y\u00fczde 80'i biterken, caminin y\u0131l sonunda tamamlanmas\u0131 planlan\u0131yor. (AA)