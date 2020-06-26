Talep arttı... Sahte altın patladı!

Alt\u0131na yat\u0131r\u0131m yapacaklar dikkat! Talep artt\u0131... \u0130\u015fin uzman\u0131ndan \u00f6nemli uyar\u0131lar geldi.,Alt\u0131n y\u00fckseli\u015fe ge\u00e7erken talepler patlad\u0131. Sahte alt\u0131na kar\u015f\u0131 uyaran \u0130stanbul Kuyumcular Odas\u0131 Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u0130lhami Yaz\u0131c\u0131 "\u015eu anda alt\u0131na talep \u00e7ok fazla diyebiliriz. K\u0131sa s\u00fcrelide olsa sekt\u00f6r\u00fcm\u00fcz biraz duraksad\u0131 ancak \u015fuanda talep olduk\u00e7a fazla. Piyasada \u00e7ok fazla sahte alt\u0131n mevcut" diyerek \u00f6nemli uyar\u0131larda bulundu.,Son d\u00f6nemlerde zirveye oynayan alt\u0131n g\u00fcvenli liman olmaya devam ediyor. 2012'den bu yana alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 bin 780 dolar\u0131 g\u00f6rerek son 8 y\u0131l\u0131n en y\u00fcksek seviyesine ula\u015ft\u0131. Yat\u0131r\u0131mc\u0131s\u0131 taraf\u0131ndan talep g\u00f6ren alt\u0131n\u0131n g\u00fcvenli bir liman oldu\u011funu belirten \u0130stanbul Kuyumcular Odas\u0131 Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u0130lhami Yaz\u0131c\u0131, alt\u0131na talebin artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve pandemiden dolay\u0131 yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n alt\u0131na y\u00f6neldi\u011fini kaydetti.,Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 sebebiyle k\u00fcresel piyasalarda ya\u015fanan durgunluk, alt\u0131na olan talebi art\u0131r\u0131yor. Son zamanlarda zirveye oynayan alt\u0131n, yat\u0131r\u0131mc\u0131s\u0131 taraf\u0131ndan talep g\u00f6r\u00fcyor. Uluslararas\u0131 piyasalarda 2012'den bu yana alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 bin 780 dolar\u0131 g\u00f6rerek son 8 y\u0131l\u0131n en y\u00fcksek seviyesine ula\u015ft\u0131. \u0130stanbul Kuyumcular Odas\u0131 Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u0130lhami Yaz\u0131c\u0131, alt\u0131n piyasalar\u0131n\u0131n pandemi etkisi ve alt\u0131n\u0131n gelecek d\u00f6nemine ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. Yaz\u0131c\u0131, yat\u0131r\u0131m ara\u00e7lar\u0131 i\u00e7erisinde alt\u0131n\u0131n g\u00fcvenli bir liman oldu\u011funu s\u00f6yleyerek, alt\u0131na talebin artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n,Alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131n son zamanlarda rekor y\u00fckseli\u015fine dikkat \u00e7eken Yaz\u0131c\u0131, "Son 6 ayda alt\u0131n fiyatlar\u0131 zirveyi g\u00f6rd\u00fc diyebiliriz. Y\u00fczde 30 civar\u0131nda bir art\u0131\u015f g\u00f6sterdi. Pandemiden dolay\u0131 da b\u00fct\u00fcn herkes g\u00fcvenli yat\u0131r\u0131m arac\u0131 olan alt\u0131na yat\u0131r\u0131m yapt\u0131. \u015eu anda alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 bin 764 dolar seviyelerinde seyrediyor. \u00c7eyrek alt\u0131n 640 liradan, yar\u0131m alt\u0131n bin 280 liradan, gram alt\u0131n 392 liradan, ata alt\u0131n ise 2 bin 610 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. T\u00fcm d\u00fcnyada alt\u0131n fiyatlar\u0131 son zamanlarda g\u00fcvenli bir liman olarak g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. \u015euanda m\u00fc\u015fteriler vergi \u00f6demeden alt\u0131nlar\u0131n\u0131 alabiliyorlar. Bu sebepten dolay\u0131 sat\u0131\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n y\u00fckseldi\u011fini s\u00f6yleyebilirim." dedi.\r\n,Vatanda\u015flar\u0131n alt\u0131na yat\u0131r\u0131m yapmalar\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yleyen Yaz\u0131c\u0131, "\u015eu anda alt\u0131na talep \u00e7ok fazla diyebiliriz. K\u0131sa s\u00fcrelide olsa sekt\u00f6r\u00fcm\u00fcz biraz duraksad\u0131 ancak \u015fuanda talep olduk\u00e7a fazla. Esnaflarda bu durumdan olduk\u00e7a memnun. D\u00fckkan i\u00e7inde de sosyal mesafeye ve hijyen hususlar\u0131na dikkat ediyoruz. E-ticaret \u00fczerinden sat\u0131\u015f yapan esnaflar\u0131n \u0130stanbul Ticaret Odas\u0131 kontrol\u00fcnde hareket etmesinin daha g\u00fcvenli olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Piyasada \u00e7ok fazla sahte alt\u0131n mevcut. Bu \u015fekilde \u00f6nlem alabiliriz. Ge\u00e7en sene haziran ay\u0131nda 3 milyon 760 bin ki\u015fi Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131\u2019y\u0131 ziyaret etmi\u015fti. \u015eu anki say\u0131lara bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z zaman \u00e7ok d\u00fc\u015f\u00fc\u015fte oldu\u011funu g\u00f6r\u00fcyoruz. \u015eu anda turist d\u00f6ng\u00fcs\u00fc yok. U\u00e7u\u015flar\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 takdirde 1-2 ay i\u00e7erisinde bu a\u00e7\u0131\u011f\u0131 kapataca\u011f\u0131m\u0131za ve \u00e7ar\u015f\u0131m\u0131z\u0131n eski g\u00fcnlerini g\u00f6rece\u011fine inan\u0131yoruz." ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Alt\u0131na artan talep sahte alt\u0131n sorununu da g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kard\u0131. Peki sahte alt\u0131n nas\u0131l anla\u015f\u0131l\u0131r? \u0130\u015fte kuyumcular\u0131n bile ay\u0131rt etmekte zorland\u0131\u011f\u0131 sahte alt\u0131n\u0131 anlaman\u0131n p\u00fcf noktalar\u0131: \r\n,Alt\u0131n piyasadaki fiyatlar\u0131ndan \u00e7ok \u00e7ok daha ucuza sat\u0131l\u0131yorsa,\r\nM\u0131knat\u0131s yakla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda m\u0131knat\u0131sa yap\u0131\u015f\u0131yorsa(m\u0131knat\u0131s alt\u0131n ve g\u00fcm\u00fc\u015ften yap\u0131lan cisimleri \u00e7ekmez)\r\nRenginde kararmalar ve de\u011fi\u015fiklikler varsa ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z alt\u0131n\u0131 mutlaka bir uzmana g\u00f6tr\u00fcp kontrol ettirin. \r\n