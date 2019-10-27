Tam 150 yıllık... Görenler hayran oluyor

Kent merkezine yakla\u015f\u0131k 20 kilometre uzakl\u0131kta Altunu\u015fak k\u00f6y\u00fcnde B\u00fcy\u00fck Beyzade Ali R\u0131za efendinin o\u011flu eski M\u00fcft\u00fc ve Milletvekili Mehmet Nuri efendi taraf\u0131ndan yapt\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bilinen "Beyzade Efendi" kona\u011f\u0131 bug\u00fcne kadar ayakta kald\u0131., Ayn\u0131 ailenin 4'\u00fcnc\u00fc neslinin ya\u015fam\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc ve asl\u0131na uygun olarak bug\u00fcne kadar gelen tarihi ge\u00e7mi\u015fi 150 y\u0131ll\u0131k oldu\u011fu de\u011ferlendirilen konak, i\u00e7erisindeki tarihi e\u015fyalarla da dikkat \u00e7ekiyor. 2 k\u0131s\u0131m ve 15 odadan olu\u015fan tarihi konakta ya\u015fayan Bayo\u011flu ailesi, bug\u00fcne kadar koruduklar\u0131 kona\u011f\u0131n art\u0131k yetkililer taraf\u0131ndan korunarak k\u00fclt\u00fcrel miras\u0131n uzun y\u0131llar boyunca ayakta kalmas\u0131n\u0131 istiyor., Elaz\u0131\u011f'da tek kalan ve Diyarbak\u0131r K\u00fclt\u00fcr Varl\u0131klar\u0131n\u0131 Koruma Kurulu taraf\u0131ndan da tescillenen tarihi konak, \u0130hlas Haber Ajans\u0131 (\u0130HA) ekibi taraf\u0131ndan drone ile de havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,Ya\u015fad\u0131klar\u0131 konakla ilgili bilgi veren aile bireylerinden Fulya Bayo\u011flu,"Kona\u011f\u0131n her taraf\u0131 ta\u015f. Odalar\u0131, kilerleri, haremlik selaml\u0131k olan bir konak. Avlular\u0131 ta\u015f kemerden yap\u0131lm\u0131\u015f ve 40 ki\u015fi ya\u015farm\u0131\u015f. Kona\u011f\u0131n etraf\u0131ndaki evler kona\u011fa hizmet edenler ya\u015farm\u0131\u015f. ,Kona\u011f\u0131n bir taraf\u0131nda bayanlar di\u011fer taraf\u0131nda ise erkekler ya\u015farm\u0131\u015f. \u0130\u00e7erisinde bir\u00e7ok tarihi eserleri var. O\u011flundan ve torunundan kalmad\u0131r. Kitaplar\u0131, e\u015fyalar\u0131, Sultan Hamit\u2019ten gelen bir karyola var. K\u0131yafetleri ve Hac\u2019 tan getirdi\u011fi kokular\u0131 var. Hepsini sakl\u0131yor ve korumaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Rivayete g\u00f6re 200 y\u0131ll\u0131k bir konak olmas\u0131 laz\u0131m. Devlet buraya yard\u0131mc\u0131 olsun buran\u0131n y\u0131k\u0131lmas\u0131n\u0131 istemiyoruz. \u0130nsanlar burada ya\u015fas\u0131n ve bir\u00e7ok \u015feyleri \u00f6\u011frensinler. O d\u00f6nemde ya\u015fanm\u0131\u015f olan e\u015fyalar\u0131 g\u00f6rs\u00fcnler. Kitaplar\u0131ndan, e\u015fyalar\u0131ndan ve mekandan faydalans\u0131nlar. \u015eimdiye kadar bizim g\u00fcc\u00fcm\u00fcz\u00fcn yetti\u011fi kadar korumaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k. Art\u0131k g\u00fcc\u00fcm\u00fcz azald\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in buray\u0131 koruyam\u0131yoruz. Buras\u0131 k\u00fclt\u00fcrel bir yerdir\u201d dedi.,Elaz\u0131\u011f\u2019\u0131n ayakta kalm\u0131\u015f tek kona\u011f\u0131 ziyaret eden Harput Der Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Ey\u00fcp Ba\u011fc\u0131, "Harput\u2019un de\u011ferli mutasavv\u0131flar\u0131ndan manevi mimarlar\u0131ndan Beyzade Ali R\u0131za efendinin o\u011flunun yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 bir konakt\u0131r. Bu kona\u011f\u0131n yakla\u015f\u0131k 200 y\u0131ll\u0131k oldu\u011funa dair kan\u0131tlar var. Yaz\u0131lan yaz\u0131lardan, havuz ba\u015f\u0131ndaki i\u015flemelerin bu tarihe ait olmas\u0131ndan dolay\u0131 kan\u0131tlar var. ,Osmanl\u0131n\u0131n ve T\u00fcrk mimarisinin son kal\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131n oldu\u011fu bir konakt\u0131r. Kemerli yap\u0131lar ve i\u00e7erisindeki kerpi\u00e7li olu\u015fan yap\u0131lar mevcuttur. Burada oturan insanlar var. Beyzade Efendinin torunlar\u0131 burada ya\u015f\u0131yorlar. G\u00fcn\u00fcm\u00fcze kadar korumu\u015flar. Kona\u011f\u0131n hem Osmanl\u0131 hem de ge\u00e7mi\u015f d\u00f6nemlere ait mimarisini yans\u0131tmas\u0131 bak\u0131m\u0131ndan haremlik selaml\u0131k \u015feklinde d\u00fczenlendi\u011finin g\u00f6rmekteyiz. Haremlik k\u0131sm\u0131n\u0131 arka taraf\u0131nda yine ona ait bir havuz ba\u015f\u0131n\u0131n oldu\u011funu \u00f6n tarafta ise b\u00fcy\u00fck bir havuzun oldu\u011funu ve i\u00e7erisinde 15 oda oldu\u011funu g\u00f6rmekteyiz. Fakat bu odalar\u0131n bir\u00e7o\u011fu kullan\u0131lamaz oldu\u011funu ciddi onar\u0131m gerektirdi\u011fini biliyoruz. Ya\u015fanacak ortamlar mevcut\u201d diye bilgi verdi.\r\nGelinen noktada kona\u011f\u0131n ciddi bir onar\u0131m ve restoreye ihtiya\u00e7 duydu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Ba\u011fc\u0131, "Bununla ilgili Elaz\u0131\u011f belediyesi, yetkililer ve mal sahipleri de yard\u0131mc\u0131 olarak buran\u0131n ya\u015fat\u0131lmas\u0131 ve korunmas\u0131 bekleniyor. Maalesef bu sahipleri de son sahipleri olacakt\u0131r.\r\n, Harput-Der olarak b\u00f6lgedeki tarihi k\u00fclt\u00fcrel ve biyolojik zenginlikler ile miras\u0131m\u0131z\u0131n korunmas\u0131, s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir kullan\u0131lmas\u0131 konusunda duyarl\u0131l\u0131k beklemekteyiz. Bu da bizim atalar\u0131m\u0131za olan borcumuz ve gelece\u011fimize olan zorunlulu\u011fumuzdur" \u015feklinde konu\u015ftu.,Beyzade Kona\u011f\u0131 film \u00e7ekimleri ba\u015fta olmak \u00fczere restore edilerek g\u00fczel bir tarihi restoran, k\u00fclt\u00fcr evi gibi bir yap\u0131 olarak kullan\u0131lmaya \u00e7ok m\u00fcsait oldu\u011funa da de\u011finen Ba\u011fc\u0131, acele edilmedi\u011fi takdirde bu \u015fans\u0131n kaybolaca\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.