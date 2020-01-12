Tam 4 bin 500 yıllık! Bingöl'de bulundu

Elaz\u0131\u011f M\u00fcze M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc koordinesinde Bing\u00f6l'deki Norik H\u00f6y\u00fck'te yap\u0131lan kaz\u0131larda, 4 bin 500 y\u0131ll\u0131k biberonlar bulundu.,K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclt\u00fcr Varl\u0131klar\u0131 M\u00fczeler Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc koordinesinde Elaz\u0131\u011f M\u00fcze M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ziya K\u0131l\u0131n\u00e7 ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda F\u0131rat \u00dcniversitesi Arkeoloji B\u00f6l\u00fcm Ba\u015fkan\u0131 Dr. \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Abdulkadir \u00d6zdemir'in bilimsel dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131nda Bing\u00f6l'\u00fcn Solhan il\u00e7esi Murat k\u00f6y\u00fcnde Norik H\u00f6y\u00fck'te tamamlanan kurtarma kaz\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda bulunan objeler g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kart\u0131l\u0131yor. Kaz\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda bulunan k\u00fc\u00e7\u00fck bir testiyi and\u0131ran \u00fc\u00e7 objenin 4 bin 500 y\u0131ll\u0131k ge\u00e7mi\u015fe sahip Erken Tun\u00e7 \u00c7a\u011f\u0131'na ait biberon oldu\u011fu belirlendi. Pi\u015fmi\u015f topraktan yap\u0131lan, tek kulplu, emzik a\u011f\u0131zl\u0131 50 ile 150 miligram hacme sahip biberonlar\u0131n o d\u00f6nemde bebeklerin s\u00fct ve s\u0131v\u0131 g\u0131dalar\u0131 almas\u0131 i\u00e7in yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131n de\u011ferlendirildi\u011fi aktar\u0131ld\u0131.,Tam 4 bin 500 y\u0131ll\u0131k! Bing\u00f6l'de bulundu... De\u011ferli eserler grubuna girdi.,2019 y\u0131l\u0131nda Norik 2'de tamamlanan kaz\u0131larda bulunan objelerle ilgili bilgi veren Elaz\u0131\u011f M\u00fcze M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ziya K\u0131l\u0131n\u00e7, \u201cYapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00e7al\u0131\u015fmalarda 100 metrekarelik alanda 46 tane b\u00f6l\u00fcm a\u00e7\u0131ld\u0131. 4 bin 600 metrekarelik alanda a\u015fa\u011f\u0131 inilerek \u00e7\u0131kar\u0131lan materyaller gerek et\u00fct, gerekse sa\u011flam olan malzemeler kay\u0131t ve numara verilerek m\u00fczemize ta\u015f\u0131nd\u0131. Burada 124 envanterlik eser tespit edildi. ,Kaz\u0131larda Erken Tun\u00e7 d\u00f6nemine ait \u00fc\u00e7 tane biberon bulundu\u011funu dile getiren K\u0131l\u0131n\u00e7, \u201c4 bin 500 y\u0131l \u00f6ncesine ait olan \u00e7ocuklara s\u00fct verilen biberonlar ve Bizans d\u00f6nemine ait seramik k\u0131r\u0131klar\u0131 ha\u00e7 motifleri ele ge\u00e7ti. En \u00fcst katmanda yer yer \u0130slami d\u00f6neme ait bulgulara rastlanmaktad\u0131r. A\u015fa\u011f\u0131 inildik\u00e7e \u00e7e\u015fitlilik de artt\u0131. Demir \u00c7a\u011f\u0131'na ait Milattan \u00d6nce 2 binli y\u0131llara ait \u00e7ok say\u0131da pi\u015fmi\u015f topraktan yap\u0131lm\u0131\u015f eserler \u00e7\u0131kt\u0131. Bu da yakla\u015f\u0131k 2 metre indikten sonra oldu. ,Daha a\u015fa\u011f\u0131 4 metreyi ge\u00e7tik\u00e7e Erken Tun\u00e7 \u00c7a\u011f\u0131'na ait Milattan \u00d6nce 2 bin 500'l\u00fc y\u0131llara ait, g\u00fcn\u00fcm\u00fczden ise 4 bin 500 y\u0131llar\u0131na ait seramikler, bulgular elimize ge\u00e7ti. 600 envanterlik eser bulunmaktad\u0131r. 5 k\u00fclt\u00fcr katman\u0131 ke\u015ffettik. En \u00fcst yer \u0130slami \u00c7a\u011f, daha sonra Orta \u00c7a\u011f Bizans, onun bir alt\u0131nda Urartular, Demir ve Erken Tun\u00e7 \u00c7a\u011f\u0131'na kadar giden k\u00fclt\u00fcr katmanlar\u0131 tespit edildi. Bu k\u00fclt\u00fcr katmanlar\u0131 46 a\u00e7mada her bir a\u00e7ma 100 metrekare, 4 bin 600 metrekarelik alanda tamamen tabandan ba\u015flayarak zemine ininceye kadar devam etti. Arkeologlar marifeti ile en az hasarla m\u00fczemize getirildi\u201d diye konu\u015ftu. (\u0130HA),Bu kaz\u0131larda en eski denilen malzemeler en alt katman\u0131ndan 5 metre daha kaz\u0131larak sonraki alanda \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131. Erken Tun\u00e7 \u00c7a\u011f\u0131 denilen \u00e7a\u011fda en ilgin\u00e7 eser ise \u00e7ocuklara s\u00fct vermek i\u00e7in biberonlar bulundu. Buna benzer biberonlar daha \u00f6nce \u00c7anakkale'de kaz\u0131larda \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131r. Bunlar ise pi\u015fmi\u015f topraktan ve Milattan \u00d6nce 2 bin 500 y\u0131llar\u0131na aittir. Bu eserler birle\u015ftirilerek m\u00fczemizde en de\u011ferli eser gurubuna girmektedir\u201d dedi.