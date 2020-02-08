Tam 4 yıl sonra kar yağdı, vatandaşlar keyfini çıkardı!

T\u00fcrkiye\u2019nin b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc etkisi alt\u0131na alan kar Do\u011fu Karadeniz\u2019in k\u0131y\u0131 kesiminde de etkisini g\u00f6steriyor.,Tam 4 y\u0131l sonra kar ya\u011fd\u0131, vatanda\u015flar keyfini \u00e7\u0131kard\u0131!,Giresun\u2019da \u015fehir merkezine en son 2016 y\u0131l\u0131nda ya\u011fan kar\u0131n ard\u0131ndan 4 y\u0131ld\u0131r 400 rak\u0131m ve \u00fczeri i\u00e7 kesimlere kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 etkili oluyordu. ,Meteorolojinin uyar\u0131s\u0131n\u0131n ard\u0131ndan d\u00fcn gece yar\u0131s\u0131ndan sonra ba\u015flayan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sabah saatlerinde etkisini g\u00f6sterdi. ,Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ile birlikte vatanda\u015flar sokak ve caddelere \u00e7\u0131karak kar\u0131n tad\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131. (\u0130HA)