Tam bir klasik otomobil tutkunu: 1981 model minibüs için servet harcadı

Ordu'da ya\u015fayan klasik otomobil tutkunu Ahmet \u015eahin, sevdal\u0131s\u0131 oldu\u011fu minib\u00fcs i\u00e7in adeta servet harcad\u0131.,Arac\u0131n\u0131 45 bin liraya restore ettirdi\u011fini belirten Ahmet \u015eahin yap\u0131m\u0131n\u0131n yakla\u015f\u0131l 1 sene s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, bu i\u015fin merakl\u0131s\u0131 oldu\u011funu belirtti.,Klasik ara\u00e7lara olan tutkusunun minib\u00fcs\u00e7\u00fcl\u00fck yapt\u0131\u011f\u0131 y\u0131llar\u0131na dayand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Ahmet \u015eahin, daha \u00f6ncesinde de farkl\u0131 bir arac\u0131n\u0131 '\u00c7i\u00e7ek Abbas' filminde bulunan k\u0131rm\u0131z\u0131 minib\u00fcse benzetti\u011fini s\u00f6yledi.,\u015eahin, klasik ara\u00e7lara iyi bak\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fine dikkat \u00e7ekerek, "Bu arabalara bakt\u0131ktan sonra \u00f6l\u00fcm\u00fc gelmiyor \u00e7\u00fcnk\u00fc bunlar\u0131n tavan, makas gibi par\u00e7alar\u0131 orijinal Avrupa model oldu\u011fu i\u00e7in kolay kolay bir \u015fey olmaz" dedi.,\u201cKlasik ara\u00e7 ustas\u0131 bulmak \u00e7ok zor\u201d diyen \u015eahin, arac\u0131n\u0131 restore ettirirken 3 boya, 2 de kaporta ustas\u0131 de\u011fi\u015ftirdi\u011fi bilgisini verdi.,\u015eahin, farkl\u0131 bir ara\u00e7 olarak da cip tarz\u0131ndaki otomobillerden restore etmek istedi\u011fini s\u00f6zlerine ekledi. (\u0130HA),\u015eahin 5 y\u0131l \u00f6nce 5 bin liraya ald\u0131\u011f\u0131 ve 1 y\u0131l boyunca restore etmek i\u00e7in \u00e7abalad\u0131\u011f\u0131 arac\u0131na g\u00f6z\u00fc gibi bak\u0131yor.