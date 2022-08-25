Tam bir kolajen deposu! Türkiye'yi Çin pazarında zirveye taşıyan ihracat

.,\u00c7in mutfa\u011f\u0131n\u0131n vazge\u00e7ilmezi olan, kolajen deposu tavuk aya\u011f\u0131 T\u00fcrkiye'yi \u00c7in pazar\u0131nda zirveye ta\u015f\u0131d\u0131.,\u00c7in'de d\u00fc\u015f\u00fck maliyetli bir protein kayna\u011f\u0131 olarak g\u00f6r\u00fclen ve yaz-k\u0131\u015f bazen \u00e7orbas\u0131 yap\u0131larak bazen de k\u0131zart\u0131larak yo\u011fun t\u00fcketilen tavuk aya\u011f\u0131 \u00fclkemize kazand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 d\u00f6vizle \u00f6nemli bir ihra\u00e7 kayna\u011f\u0131 haline geldi. \r\n\r\n,\u00c7in'e tavuk aya\u011f\u0131 ihracat\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc ger\u00e7ekle\u015ftiren U\u015fak merkezli firman\u0131n Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Osman Gedik, sekt\u00f6r\u00fcn her ge\u00e7en g\u00fcn b\u00fcy\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, T\u00fcrkiye'nin ihracatta 6. s\u0131raya kadar y\u00fckseldi\u011fini vurgulad\u0131.\r\n\r\n,\u00c7in'e yap\u0131lan ihracatta ba\u015f\u0131 \u00e7eken tavuk aya\u011f\u0131nda ise d\u0131\u015f sat\u0131m, son 1 y\u0131lda y\u00fczde 355 art\u0131\u015fla 6 bin 753 tondan 30 bin 741 tona y\u00fckseldi. Bu \u00fcr\u00fcn\u00fcn \u00fclkeye kazand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 d\u00f6viz miktar\u0131 da ayn\u0131 d\u00f6nemde y\u00fczde 359 art\u0131\u015fla 11 milyon 453 bin dolardan 52 milyon 680 bin dolara \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Ege Su \u00dcr\u00fcnleri ve Hayvansal Mamuller \u0130hracat\u00e7\u0131lar\u0131 Birli\u011fi'nin \u00fclke geneli verilerinden derledi\u011fi bilgiye g\u00f6re son 12 ayl\u0131k d\u00f6nemde kanatl\u0131 \u00fcr\u00fcn ihracat\u0131, y\u00fczde 139'luk art\u0131\u015fla 259 milyon dolara ula\u015f\u0131rken Irak'tan sonraki en b\u00fcy\u00fck pazar ise \u00c7in. \u00c7in'e yap\u0131lan ihracat temmuz ay\u0131nda y\u00fczde 270 art\u0131\u015fla 63 milyon dolara ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Firma olarak da d\u00fcnya pazar\u0131ndan ald\u0131klar\u0131 pay\u0131 \u00f6zellikle son 2 y\u0131lda b\u00fcy\u00fctmeyi ba\u015fard\u0131klar\u0131n\u0131, y\u0131ll\u0131k 200 bin tonluk \u00fcretimlerinin y\u00fczde 30'una yak\u0131n\u0131n\u0131 ihra\u00e7 ettiklerini anlatan Gedik, tavu\u011fu en k\u00fc\u00e7\u00fck par\u00e7as\u0131na kadar de\u011ferlendirdiklerini anlatt\u0131.\r\n\r\n,Gedik, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\r\n"\u0130hracat\u0131m\u0131z\u0131n yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 30'luk k\u0131sm\u0131n\u0131 tavuk aya\u011f\u0131 olu\u015fturuyor. Tavuk aya\u011f\u0131nda en b\u00fcy\u00fck al\u0131c\u0131 ise \u00c7in. D\u00fcnyada \u00fcretilen tavuk aya\u011f\u0131n\u0131n y\u00fczde 95'ini \u00c7in al\u0131yor. Ge\u00e7en y\u0131l pandemi, bizi biraz etkiledi. Bu y\u0131l belli bir k\u0131s\u0131m art\u0131\u015f var. \u00c7in denince akla ayak geliyor ama g\u00f6\u011f\u00fcs, but, baget ve kal\u00e7a gruplar\u0131ndan \u00fcr\u00fcnleri de g\u00f6nderiyoruz.",Kaynak: AA,\u00dclkemizde t\u00fcketilmeyen tavuk ayaklar\u0131, uzak do\u011fu \u00fclkelerinde \u00e7ok sevilen bir yiyecek olup ha\u015flama ya da k\u0131zartma olarak yeniliyor. Y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131kta ha\u015flanarak saatlerce kaynayan tavuk ayaklar\u0131, y\u00fcksek kolajen i\u00e7eriyor. Uzak do\u011fulu kad\u0131nlar taraf\u0131ndan cildi gen\u00e7le\u015ftirdi\u011fine inan\u0131l\u0131yor.