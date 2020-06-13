Tam bir şifa deposu! Kilosu bin liradan alıcı buluyor

\u0130l\u00e7enin y\u00fcksek kesimlerinde, \u00f6zellikle da\u011flar\u0131n eteklerinde yeti\u015fiyor. ,K\u00f6yl\u00fcler, k\u00f6k\u00fcn ba\u015f k\u0131sm\u0131n\u0131 keskin bir b\u0131\u00e7akla keserek kenger sak\u0131z\u0131 halini alacak beyaz renkli s\u00fct\u00fc ak\u0131t\u0131p bir kaba koyduktan sonra kurutarak sak\u0131z haline getirip kilosunu bin liradan sat\u0131\u015fa sunuyor.\r\n,Mereto Da\u011f\u0131 eteklerinde kenger sak\u0131z\u0131 toplayan vatanda\u015flardan Cuma Akta\u015f, kenger sak\u0131z\u0131n\u0131n uzun s\u00fcre \u00e7i\u011fnenebildi\u011fini belirterek, sak\u0131z\u0131n \u00f6zelikle a\u011f\u0131z sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na iyi geldi\u011fini s\u00f6yledi., Kenger sak\u0131z\u0131 toplaman\u0131n \u00e7ok zor oldu\u011funu ifade eden Akta\u015f, b\u00f6lgede kenger olarak bilinen bir bitkiden elde etikleri sak\u0131z\u0131n tam bir \u015fifa deposu oldu\u011funu aktararak, ,Kenger sak\u0131z\u0131n\u0131 toplamak i\u00e7in sabah\u0131n erken saatlerinde yola d\u00fc\u015fen k\u00f6yl\u00fcler, 3 saatlik y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fcn ard\u0131ndan ula\u015ft\u0131klar\u0131 b\u00f6lgede \u00f6zellikle kurumu\u015f dikenli kenger bitkilerinin etraf\u0131ndaki topra\u011f\u0131 kaz\u0131yarak k\u00f6k\u00fc ortaya \u00e7\u0131kar\u0131yor. ,pazarlarda kilosunun bin liradan al\u0131c\u0131 buldu\u011funu ifade etti.