Tam bir şifa deposu! Kurusu yaşının 10 katı fiyatında

Yaz aylar\u0131nda Sivas ve \u00e7evresinde do\u011fada kendili\u011finden yeti\u015fen, b\u00fcy\u00fck bir sab\u0131rla elle tek tek toplanan mad\u0131mak bitkisi, yaz aylar\u0131nda oldu\u011fu kadar k\u0131\u015f aylar\u0131nda da ra\u011fbet g\u00f6r\u00fcyor. ,Genellikle k\u00f6ylerde kad\u0131nlar\u0131n\u0131n el birli\u011fiyle tek tek toplad\u0131\u011f\u0131 mad\u0131mak yaz aylar\u0131nda 8 lira ile 12 lira aras\u0131nda sat\u0131l\u0131rken bu fiyat k\u0131\u015f aylar\u0131nda 10 kat art\u0131\u015f g\u00f6stererek 80 lira ile 100 lira aras\u0131nda al\u0131c\u0131 buluyor. ,May\u0131s ay\u0131nda hasad\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen mad\u0131mak bitkisi yaz aylar\u0131nda \u00f6\u011f\u00fct\u00fcl\u00fcp kurutularak y\u0131l\u0131n 12 ay\u0131 \u00e7e\u015fitli yemekler yap\u0131larak t\u00fcketiliyor. Mad\u0131mak bitkisinin, antioksidan \u00f6zelli\u011fi ile kansere ve kalp hastal\u0131\u011f\u0131na kar\u015f\u0131 koruma sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 s\u00f6yleniyor.\r\n\r\n,Sivas\u2019ta aktarl\u0131k yapan Emin \u015eark\u0131\u015fla, mad\u0131ma\u011f\u0131n kurusunun k\u0131\u015f ay\u0131nda 80 ila 100 lira aras\u0131nda sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201cMad\u0131mak Anadolu b\u00f6lgesinde yeti\u015fen bir bitki t\u00fcr\u00fcd\u00fcr. ,Kayseri, Ankara, Tokat, \u00f6zellikle Sivas ana vatan\u0131d\u0131r. Mad\u0131mak yaz aylar\u0131nda \u00e7\u0131kan bir bitki t\u00fcr\u00fcd\u00fcr. Sivas\u2019ta Anadolu b\u00f6lgesinde mad\u0131ma\u011f\u0131n g\u00fczel bir yeme\u011fi olur. ,Mad\u0131ma\u011f\u0131n \u015fu anda kuru, ya\u015f ve konserve t\u00fcr\u00fcnde sat\u0131lan\u0131 var. Ya\u015f olan\u0131 genelde yaz\u0131n sat\u0131l\u0131yor. Bu mevsimlerde de kurusu sat\u0131l\u0131r. \u0130ste\u011fe ve talebe g\u00f6re de mad\u0131ma\u011f\u0131n fiyat\u0131 belirlenir. Yaz\u0131n \u00f6zellikle ya\u015f mad\u0131mak 8 ile 12 lira aras\u0131nda sat\u0131l\u0131r. K\u0131\u015f\u0131n ise mad\u0131mak, 1 kilo mad\u0131ma\u011f\u0131 kurutunca 100-120 gram kald\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in bunun fiyat\u0131 80 ile 100 lira aras\u0131 de\u011fi\u015fiyor. Kuru mad\u0131ma\u011f\u0131 genelde \u015fehir d\u0131\u015f\u0131ndaki vatanda\u015flar\u0131m\u0131z al\u0131yor\u201d dedi.\r\n\r\n,\u015eark\u0131\u015fla, k\u0131\u015f\u0131n mad\u0131ma\u011fa talebin artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek, \u201cMad\u0131ma\u011f\u0131n da t\u0131bbi olarak idrar art\u0131r\u0131c\u0131 ve \u015fekeri dengeleyici \u00f6zelli\u011fi vard\u0131r. Sivas halk\u0131 bunu bilir. Mad\u0131mak yap\u0131m\u0131 da dersek \u00e7orba gibi biz Sivas a\u011fz\u0131yla sokari\u015f deriz. \u0130\u00e7erisine so\u011fan, past\u0131rma, sucuk, iste\u011fe ba\u011fl\u0131 veya k\u0131yma kemikli et koyarlar. Belirli bir miktar bulgur veya pirin\u00e7 at\u0131l\u0131r \u00e7orba \u015feklinde ha\u015flanarak mad\u0131mak yeme\u011fi yap\u0131l\u0131r. \u00d6zellikle k\u0131\u015f\u0131n mad\u0131ma\u011fa talep art\u0131yor. Mad\u0131ma\u011f\u0131n kurutulu\u015f a\u015famas\u0131 \u015f\u00f6yle; mad\u0131mak ilk \u00f6nce toplan\u0131r. K\u00f6ylerde bulunan havuzlarda y\u0131kan\u0131r. Y\u0131kand\u0131ktan sonra k\u00f6y sakinleri hep birlikte mad\u0131ma\u011f\u0131 sap k\u0131sm\u0131ndan ay\u0131klarlar. Ay\u0131kland\u0131ktan sonra bunu g\u00f6lgede \u00e7at\u0131 alt\u0131nda veya bir a\u011fa\u00e7 alt\u0131nda temiz bir ortamda kurutulur. Daha sonra bizim gibi tezgahlara gelir sat\u0131l\u0131r\u201d diye konu\u015ftu.