Tam bir şifa kaynağı... Aktarda 90 TL, Sivas'ın parklarında bedava

Sivas\u2019ta havalar\u0131n \u0131s\u0131nmas\u0131yla birlikte park, bah\u00e7e ve kald\u0131r\u0131mlara ekilen \u0131hlamur a\u011fa\u00e7lar\u0131ndaki \u0131hlamurlar da olgunla\u015ft\u0131. ,\u00c7evreye ho\u015f kokular yayan \u0131hlamur a\u011fa\u00e7lar\u0131 \u015fifa arayanlar\u0131 da \u00fczerlerine \u00e7ekti. Aktarlarda kilosu 90 TL'den sat\u0131lan \u0131hlamura \u00fccretsiz ula\u015fma imkan\u0131 bulan vatanda\u015flar park ve bah\u00e7elere ak\u0131n edip \u0131hlamur toplad\u0131. ,A\u011fa\u00e7 dallar\u0131ndan zarar vermeden elleri ile tek tek \u0131hlamurlar\u0131 toplayan vatanda\u015flar, so\u011fuk alg\u0131nl\u0131\u011f\u0131, bron\u015fit gibi bir\u00e7ok hastal\u0131\u011fa kar\u015f\u0131 k\u0131\u015fl\u0131k stoklar\u0131n\u0131 yapt\u0131. ,Sivas'ta a\u011fa\u00e7tan toplanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan kurutulan \u0131hlamurlar \u00f6zellikle k\u0131\u015f aylar\u0131nda olduk\u00e7a severek t\u00fcketiliyor. Aktarlarda kilosu 90 lira olan \u0131hlamur, Sivas'ta sert ge\u00e7en k\u0131\u015f aylar\u0131nda vatanda\u015f\u0131n i\u00e7ini \u0131s\u0131t\u0131yor.,Bron\u015fit ve ast\u0131m hastas\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yleyen Pakize Karsl\u0131, \u201cIhlamur topluyorum. Bron\u015fitim var, ast\u0131m\u0131m var g\u00f6t\u00fcr\u00fcp kaynataca\u011f\u0131m k\u0131\u015f\u0131n i\u00e7ece\u011fim., Se\u00e7erim, kuruturum koyar\u0131m bo\u011faz\u0131m a\u011fr\u0131y\u0131nca, bron\u015fit olunca kaynat\u0131r i\u00e7erim\u201d dedi.\r\n,Yoldan ge\u00e7erken \u0131hlamur a\u011fac\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirten Ahmet Polat, \u201cG\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm yerden \u0131hlamur, ku\u015fburnu, mad\u0131mak topluyorum. Ihlamurlar\u0131 kurutaca\u011f\u0131m, k\u0131\u015f\u0131n bo\u011faz\u0131m a\u011fr\u0131d\u0131\u011f\u0131nda i\u00e7ece\u011fim. Bo\u011faz\u0131m\u0131z\u0131n a\u011fr\u0131s\u0131 gidiyor, bire bir ila\u00e7. Do\u011fal bir \u015fekilde \u015feker atmadan kaynat\u0131p i\u00e7ece\u011fim., \u015eimdi serece\u011fim kuruyacak, kuruduktan sonra kavanoza koyaca\u011f\u0131m k\u0131\u015f\u0131n so\u011fuk havalarda bo\u011faz\u0131m \u015fi\u015fti\u011fi, a\u011fr\u0131d\u0131\u011f\u0131 zamanlarda kaynataca\u011f\u0131m bire bir do\u011fal ila\u00e7. \u0130lk defa burada kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131m, g\u00f6rd\u00fcm hemen bidonu \u00e7ektim toplamaya ba\u015flad\u0131m\u201d dedi.