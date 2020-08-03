Tam bir şifa kaynağı! Kilosu altın gibi kıymetli... Gram ile satılıyor!

Kanser ve tümör hücrelerin vücuttan uzaklaştırma özelliği ve birçok hastalığa faydasından dolayı ‘şifa kaynağı’ olarak bilinen urmu dut pekmezi, kilo yerine gram ile satılıyor.