Tam bir şifa kaynağı! Kilosu altın gibi kıymetli... Gram ile satılıyor!

Kanser ve t\u00fcm\u00f6r h\u00fccrelerin v\u00fccuttan uzakla\u015ft\u0131rma \u00f6zelli\u011fi ve bir\u00e7ok hastal\u0131\u011fa faydas\u0131ndan dolay\u0131 \u2018\u015fifa kayna\u011f\u0131\u2019 olarak bilinen urmu dut pekmezi, kilo yerine gram ile sat\u0131l\u0131yor.,Antioksidan \u00f6zelli\u011fi, \u00e7e\u015fitli vitamin ve minareleri ihtiva etmesi, a\u011f\u0131z ve dil yaralar\u0131na iyi gelmesinden dolay\u0131 piyasada \u2018yok\u2019 satan urmu dut d\u00fcnyada ve T\u00fcrkiye\u2019de \u00e7ok az b\u00f6lgede yeti\u015fiyor.,Beyaz dut pekmezi piyasada 30-40 TL aras\u0131nda sat\u0131l\u0131rken, urmu dut 300 TL\u2019ye al\u0131c\u0131 buluyor. Piyasada fazla olmamas\u0131ndan dolay\u0131 kilo ile sat\u0131lmayan urmu dut pekmezi, gram ile sat\u0131l\u0131yor.,Beyaz dut ve siyah duttan farkl\u0131 bir tad\u0131 ve rengi olan urmu dut yeti\u015ftiricili\u011fi, ismini \u2018dut\u2019 meyvesinden alan Ad\u0131yaman'\u0131n Tut il\u00e7esinde son 2 y\u0131lda yayg\u0131nla\u015ft\u0131. Beyaz duttan tonlarca pekmez ve dut kurusu \u00fcreten Tut il\u00e7esinin \u00fcreticileri, urmu dut pekmezinden 500 kiloya yak\u0131n \u00fcretiyor.,Di\u011fer dutlar gibi silkelenmeyen ve a\u011fa\u00e7tan tek tek elle toplanan urmu dut hasad\u0131 olduk\u00e7a zor. \u00d6nce k\u0131rm\u0131z\u0131 sonra siyah renge b\u00fcr\u00fcnen urmu dut ek\u015fi bir tat i\u00e7eriyor. Toplanan urmu dutlar s\u0131k\u0131larak kazanlarda belirli bir s\u00fcre kaynat\u0131ld\u0131ktan sonra g\u00fcne\u015fte bekletilerek pekmez haline geliyor.\r\nUrmu duttan pekmez d\u0131\u015f\u0131nda kurutmal\u0131k, re\u00e7el, salatalarda kullan\u0131lmak \u00fczere toz ek\u015fi elde ediliyor.,\u00dcretici Hasan Bilen, urmu dutun \u00e7ok az elde edildi\u011fini ve kilosunun 250-300 TL\u2019ye sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, pekmezinin \u00e7ok k\u0131ymetli bir \u00fcr\u00fcn oldu\u011funu s\u00f6yledi.,Ba\u015fka bir \u00fcretici Cemal Avc\u0131 ise, urmu dutu il\u00e7enin sembol\u00fc haline getirmeyi planlad\u0131klar\u0131n\u0131, Anzer Bal\u0131 gibi urmu dutun da Tut il\u00e7esinin bal\u0131 oldu\u011funu dile getirdi. Avc\u0131, \u00fcr\u00fcn\u00fcn az olmas\u0131ndan dolay\u0131 kilo yerine gram ile sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, urmu dutun do\u011fal antibiyotik oldu\u011funu aktard\u0131.,\u0130\u00e7 Hastal\u0131klar\u0131 ve Geleneksel T\u0131p Uzman\u0131 Enes Seyda \u015eahiner, urmu dutun antioksidan \u00f6zelli\u011finin oldu\u011funu kaydederek, \u201cUrmu dut \u00f6zellikli antioksidan kapasitesi \u00e7ok y\u00fcksek bir meyvedir. Antioksidan kapasite ne demek? Antioksidan \u00f6zellik demek yani, v\u00fccuttaki zararl\u0131 etkenlerin, toksik maddelerin i\u015fte bunlar mikrobik etkenler olabilir, vir\u00fcs olabilir, bakteri olabilir, hatta t\u00fcm\u00f6r, kanser h\u00fccreleri olabilir. ,Bunlar\u0131n v\u00fccuttan uzakla\u015ft\u0131rmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan bir \u00f6zelliktir. Urmu dut i\u00e7erdi\u011fi y\u00fcksek dozda C vitamini, D Vitamini, kalsiyum, ma\u011fnezyum, B vitamini kompleksleri, hatta demirle beraber b\u00fct\u00fcn vitaminler, minaralleri ihtiva etti\u011fi i\u00e7in ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sisteminin desteklenmesinde ve kuvvetlenmesinde olduk\u00e7a \u00f6nem arz etmektedir., Bunun d\u0131\u015f\u0131nda urmu dut a\u011f\u0131z yaralar\u0131nda gargara yap\u0131l\u0131p yutularak, onun d\u0131\u015f\u0131nda kemik sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131n korunmas\u0131nda, y\u00fcksek kolesterol, tansiyon, \u015feker hastal\u0131klar\u0131nda, \u00f6zellikle kans\u0131zl\u0131k tedavilerinde, fiziksel tedavi uygulad\u0131\u011f\u0131m\u0131z hastalar\u0131m\u0131zda bile \u00e7o\u011fu zaman tavsiye ediyoruz\u201d ifadelerini kulland\u0131. (\u0130HA)