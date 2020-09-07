Tam bir vitamin deposu! Fiyatı el yakıyor

C, E, K ve B-6 vitaminlerinin yan\u0131 s\u0131ra riboflavin, niasin, folat, pantotenik asit, magnezyum, potasyum, lutein, beta-karoten ve omega-3 ya\u011f asitlerinin harika bir kayna\u011f\u0131 avokado, son y\u0131llarda T\u00fcrkiye genelinde bilinen bir meyve haline geldi. Daha \u00f6nce \u00fclkede yeti\u015fmeyen, ancak son zamanlarda Alanya, Antalya b\u00f6lgelerinde \u00fcretime ba\u015flayan bu meyve, 7\u2019den 70\u2019e kadar yer ya\u015ftaki vatanda\u015flar\u0131n v\u00fccudunda gerekti\u011fi t\u00fcm vitaminlerini kar\u015f\u0131layabiliyor. Ancak \u00fclkede avokadonun \u00fcretimi gerekti\u011finin \u00e7ok a\u015fa\u011f\u0131s\u0131nda olmas\u0131 halinde vatanda\u015flar\u0131n y\u00fcksek talebi, pazardaki fiyat\u0131 her zaman y\u00fcksek tutuluyor. Yurtd\u0131\u015f\u0131ndan gelen avokadolar\u0131n fiyatlar\u0131 yerlilerden biraz d\u00fc\u015f\u00fck olsa da, vatanda\u015flar en \u00e7ok yerli avokadoyu tercih ediyor.,Genellikle k\u0131\u015f aylar\u0131nda \u00e7orba ya da salata veya bir meyve gibi \u00e7\u0131\u011f t\u00fcketilen avokadonun sezonun ilk fiyatlar\u0131 ise herkesi \u015fa\u015f\u0131rt\u0131yor. Eski\u015fehir Kapal\u0131 Pazar\u0131ndaki meyve tezg\u00e2hlar\u0131nda yakla\u015f\u0131k 210-250 graml\u0131k bir avokado 10 liraya sat\u0131l\u0131rken, bu do\u011frultusunda kilosu neredeyse 50 liraya kadar t\u0131rman\u0131yor. Sezonun ilk avokado oldu\u011fu i\u00e7in fiyatlar \u015fuan \u00e7ok y\u00fcksek oldu\u011fu belirten manavlar, 1-2 ay sonra d\u00fc\u015fecek fiyat\u0131nda da tanesi 7-8 liradan sat\u0131laca\u011f\u0131 belirtti.,Eski\u015fehir\u2019de bulunan manav Hakan Ara\u00e7, sezonun ilk avokadonun pazardaki fiyat\u0131 ile ilgili konu\u015ftu. Ara\u00e7, \u201c\u015euan gelen avokadolar sezonun ilk avokadolar\u0131d\u0131r. K\u0131\u015f\u0131n avokadolar\u0131 daha yeni yeni tezg\u00e2hlara d\u00fc\u015ft\u00fc. \u015euanda tanesi 10 liraya sat\u0131l\u0131yor. Ama ilerleyen g\u00fcnlerde \u00fcretim daha da bolla\u015facak ve o zaman fiyatlar biraz d\u00fc\u015fecek. Ama o d\u00fc\u015f\u00fc\u015f de \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f olmayacak. ,Avokadoya olan vatanda\u015flar\u0131n ilgisini da aktaran Ara\u00e7, \u201c\u015euan da talep var, ama bu meyve k\u0131\u015f\u0131n t\u00fcketildi\u011fi i\u00e7in talep azd\u0131r. Yaz\u0131n insanlar bu meyveyi pek kullanm\u0131yor. \u015euan sadece avokadonun faydalar\u0131n\u0131 bilen, yaz boyunca avokadonun \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 bekleyen, \u00f6zel ihtiya\u00e7 do\u011frultusunda al\u0131yorlar\u201d diye belirtti.,Kapal\u0131 pazar\u0131nda bulunan di\u011fer bir manav Emin \u00d6zkaya da avokadonun t\u00fcketilmesi hakk\u0131nda bilgi verdi.,\u00d6zkaya, \u201cAvokado \u00e7abuk yumu\u015fayan bir meyvedir. Onun i\u00e7in eve ald\u0131ktan sonra bunu buzdolab\u0131na koymamas\u0131 gerekiyor. Normal rafa koyulmas\u0131 ve 2-3 g\u00fcnde t\u00fcketilmesi gerekiyor. Pazarda \u015fuan bulduklar\u0131 evde 2-3 g\u00fcn bekledikten sonra helva gibi yumu\u015fak olacak. O zaman yemesi daha fark\u0131 ve g\u00fczel bir lezzet veriyor. Ama bundan fazla bekleniyorsa \u00e7\u00fcr\u00fcyecek. Vatanda\u015flar avokadoyu \u00e7ok fark\u0131 \u015fekillerde kullanabiliyorlar. \u0130ki \u00e7e\u015fit yani sert ve yumu\u015fak avokado oluyor. Yumu\u015fak olan\u0131 \u00e7ocuk ve ya\u015fl\u0131lara yedirebilir. Yo\u011furt yap\u0131labilir. Sosu yap\u0131labilir. Kahvalt\u0131 i\u00e7in re\u00e7el yap\u0131labilir. Sert olan\u0131 da \u00e7orba ve mevsim salatalara katabilir. Gen\u00e7 ya\u015ftakiler kavunu soyduktan sonra biraz tuz, zevkine g\u00f6re biraz karabiber katarak \u00e7\u0131\u011f t\u00fcketebiliyorlar\u201d \u015feklinde anlatt\u0131. (\u0130HA),Y\u00fcksek d\u00fczeyde iyi ya\u011f i\u00e7eren, son derece d\u00fc\u015f\u00fck kolesterol d\u00fczeyi ve zengin kremal\u0131 bir tada sahip avokadonun tezg\u00e2htaki fiyat\u0131 vatanda\u015f\u0131n cebi yak\u0131yor.,\u015eu an tanesi 10 liraya sat\u0131l\u0131yorsa, o zaman 7-8 liraya kadar d\u00fc\u015fecek. \u00c7ok da d\u00fc\u015fen bir \u00fcr\u00fcn de\u011fil yani. Eskiden T\u00fcrkiye\u2019de bu meyvenin \u00fcretimi yoktu. Son 4-5 senedir Alanya, Antalya\u2019da \u00fcretim oluyor. Ama tabi bu \u00fclke genelinde gerekti\u011fi miktarda de\u011fil. O y\u00fczden bunun fiyat\u0131 hep y\u00fcksek kal\u0131yor\u201d dedi.