Tamamlandığında Türkiye'nin en büyüğü olacak! Son 4 metre...

Artvin'in Yusufeli il\u00e7esinde \u00c7oruh Nehri \u00fczerinde yap\u0131m\u0131 devam eden Yusufeli Baraj\u0131 tamamland\u0131\u011f\u0131nda 275 metreyle T\u00fcrkiye'nin en y\u00fcksek, d\u00fcnyan\u0131n ise \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc baraj\u0131 olacak. ,Yusufeli Baraj\u0131'n\u0131n g\u00f6vde y\u00fcksekli\u011fi 271 metreye ula\u015f\u0131rken, g\u00f6vde y\u00fcksekli\u011finin tamamlanmas\u0131na 4 metre kald\u0131. Y\u00fcklenici firma taraf\u0131ndan, DS\u0130 26. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc kont\u00f6r\u00fcnde Baraj in\u015faat\u0131 d\u00f6rt mevsim, 24 saat devam ediyor.,Tamamland\u0131\u011f\u0131nda T\u00fcrkiye\u2019nin en y\u00fcksek, d\u00fcnyan\u0131n ise \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc baraj\u0131 olacak! G\u00f6vdesinin tamamlanmas\u0131na 4 metre kald\u0131... \u0130\u015fte detaylar!,2021 y\u0131l\u0131n\u0131n sonunda tamamlanmas\u0131 planlanan dev baraj\u0131n, g\u00f6vde beton \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131nda bug\u00fcn itibariyle 3 milyon 832 bin 263 metrek\u00fcp seviyesine ula\u015ft\u0131.,Kurulu g\u00fcc\u00fc 558 MW olup olan Yusufeli Baraj\u0131n\u0131n, y\u0131ll\u0131k enerji \u00fcretimi 1 milyar 900 milyon kWh\/y\u0131l olaca\u011f\u0131 planlan\u0131yor.,Yusufeli Baraj\u0131, 275 metre g\u00f6vde y\u00fcksekli\u011fiyle 100 katl\u0131 bir g\u00f6kdelen y\u00fcksekli\u011fine ula\u015facak. Baraj g\u00f6vdesinde kullan\u0131lacak 4 milyon metrek\u00fcp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform geni\u015fli\u011finde beton yol yap\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flayacak kapasiteye sahip bulunuyor. , Projeyle \u00fcretilen enerji sayesinde yakla\u015f\u0131k 600 bin ki\u015finin enerji ihtiyac\u0131 kar\u015f\u0131lanabilecek.,KAYNAK: \u0130HA