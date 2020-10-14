Tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak...

Artvin'in Yusufeli il\u00e7esinde \u00c7oruh Nehri \u00fczerinde yap\u0131m\u0131 devam eden Yusufeli Baraj\u0131 tamamland\u0131\u011f\u0131nda T\u00fcrkiye'nin en y\u00fcksek, d\u00fcnyan\u0131n ise \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc baraj\u0131 olacak., Yusufeli Baraj\u0131'n\u0131n g\u00f6vde y\u00fcksekli\u011fi 240 metreye ula\u015f\u0131rken, g\u00f6vde y\u00fcksekli\u011finin tamamlanmas\u0131na 35 metre kald\u0131. ,Y\u00fcklenici firma taraf\u0131ndan, DS\u0130 26. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc kont\u00f6r\u00fcnde Baraj in\u015faat\u0131 d\u00f6rt mevsim, 24 saat devam ediyor. DS\u0130 26. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc g\u00f6vde beton \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n s\u0131f\u0131rdan 240 metreye gelen s\u00fcreyi 120 dakikada "time lapse\u201d tekni\u011fiyle g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi.\r\n,Yay\u0131nlanan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde, yaz k\u0131\u015f, gece g\u00fcnd\u00fcz, ya\u011fmur \u00e7amur demeden yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fma h\u0131zland\u0131r\u0131lm\u0131\u015f \u015fekilde aktar\u0131ld\u0131. 2021 y\u0131l\u0131nda bitmesi planlanan g\u00f6vde beton \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131nda bug\u00fcn itibariyle 3 Milyon 620 bin metrek\u00fcp seviyesinde beton d\u00f6k\u00fcld\u00fc.\r\n,Yusufeli Baraj\u0131, 275 metre g\u00f6vde y\u00fcksekli\u011fiyle 100 katl\u0131 bir g\u00f6kdelen y\u00fcksekli\u011fine ula\u015facak. ,Baraj g\u00f6vdesinde kullan\u0131lacak 4 milyon metrek\u00fcp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform geni\u015fli\u011finde beton yol yap\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle \u00fcretilen enerji sayesinde yakla\u015f\u0131k 600 bin ki\u015finin enerji ihtiyac\u0131 kar\u015f\u0131lanabilecek.