Tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak...

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak.