Tamir etmek için getirdiği klimanın içinden çıkanları görünce şoke oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde elektronik eşyaların tamirini yapan bir kişi, tamirini yaptığını klimanın içinden çıkan iki yavru kumruyu görünce gözlerine inanamadı. Tamirci, dikkati sayesinde ölümden dönen yavru kumruları anne, babaları gibi büyüttükten sonra yeniden doğaya salacak. İzmit’te 15 yıldır klima, kombi tamiri işiyle uğraşan Özdal Atlı, bir firmanın bozulan klimasını tamir etmek için sökerek dükkanına götürdü. Bozuk cihazın içini açmaya başlayan atlı, klimanın motorunun kısmında 2 tane yavru kumru olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.