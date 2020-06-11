Tandıra düşen çocuğunu kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti

K\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocu\u011fun hayati tehlikesinin devam etti\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n,.,\u00d6te yandan Jandarman\u0131n olay yeri incelemesinin ard\u0131ndan 3 \u00e7ocuk annesi Hacer Erg\u00fcl'\u00fcn cans\u0131z bedeni otopsi i\u00e7in \u0130l\u00e7e Devlet Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Edinilen bilgilere g\u00f6re, A\u015fa\u011f\u0131 Toklu k\u00f6y\u00fcnde ikamet eden 27 ya\u015f\u0131ndaki 3 \u00e7ocuk annesi Hacer Erg\u00fcl, ekmek pi\u015firdi\u011fi s\u0131rada, yan\u0131nda bulunan iki ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131 Ay\u015feg\u00fcl tand\u0131ra d\u00fc\u015ft\u00fc.,A\u011fr\u0131\u2019n\u0131n Ta\u015fl\u0131\u00e7ay il\u00e7esinde tand\u0131ra d\u00fc\u015fen 2 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocu\u011funu kurtarmak isteyen anne yanarak hayat\u0131n\u0131 kaybederken, a\u011f\u0131r yaralanan \u00e7ocuk ise hastanede tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n,K\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131n\u0131 kurtarmak isterken tand\u0131ra d\u00fc\u015fen anne Erg\u00fcl, olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybederken olay\u0131 fark eden k\u00f6yl\u00fcler taraf\u0131ndan tand\u0131rdan \u00e7\u0131kar\u0131lan ve v\u00fccudunda derin yan\u0131klar\u0131n bulundu\u011fu minik Ay\u015feg\u00fcl ise a\u011f\u0131r yaral\u0131 olarak A\u011fr\u0131 Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131.