Tarih belli oldu! WhatsApp o telefonların fişini çekiyor

Sosyal medya devi Facebook\u2019un b\u00fcnyesinde bulunan pop\u00fcler mesajla\u015fma uygulamas\u0131 WhatsApp kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131 yak\u0131ndan ilgilendiren bir ad\u0131m atmaya haz\u0131rlan\u0131yor.,Platform 2020\u2019nin sona ermesi ile baz\u0131 ak\u0131ll\u0131 telefonlara verdi\u011fi deste\u011fe de son verecek.,WhatsApp g\u00fcncelledi\u011fi destek sayfas\u0131nda iOS 9\u2019un alt\u0131ndaki s\u00fcr\u00fcmlere sahip iPhone kullan\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n art\u0131k WhatsApp\u2019\u0131 kullanamayaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.,Ba\u015fka bir deyi\u015fle iOS 9 ve \u00fcst\u00fc s\u00fcr\u00fcme sahip olan kullan\u0131c\u0131lar WhatsApp kullanmaya devam edebilecek.,2021\u2019den itibaren iOS9\u2019dan daha eski s\u00fcr\u00fcmlere sahipseniz, ak\u0131ll\u0131 telefonlar\u0131n\u0131zda WhatsApp \u00e7al\u0131\u015fmayacak.,Ancak kullan\u0131c\u0131lar, iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6 gibi telefon modellerine iOS 9 g\u00fcncellemesini yaparlarsa WhatsApp\u2019\u0131 kullanmaya devam edebilecekler.,iPhone 4S ve \u00f6ncesi telefonlar ise iOS9 deste\u011fine sahip olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in WhatsApp kullan\u0131m\u0131ndan mahrum kalacak.,WhatsApp\u2019\u0131n 2021 y\u0131l\u0131 itibariyle deste\u011fi kesece\u011fi Android telefonlar ise \u015f\u00f6yle... ,HTC Desire, LG Optimus Black, Motorola Droid Razr ve Samsung Galaxy S2