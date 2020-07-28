Tarihi rekorun ardından ilgi arttı! Yok satıyor

Normalde kuyumcularda \u00e7ok fazla bulunmayan yar\u0131m gram alt\u0131n, alt\u0131n\u0131n gram\u0131n\u0131n 428 liraya ula\u015fmas\u0131yla art\u0131k vitrinlerde yerini ald\u0131. Adana Kuyumcular Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 O\u011fuz Ba\u015fman, 215 liradan sat\u0131lan 0.5 gram alt\u0131na vatanda\u015flar\u0131n yo\u011fun ilgi g\u00f6sterdi\u011fini s\u00f6yleyip alt\u0131n\u0131n gelece\u011fi hakk\u0131nda da bilgiler verdi.,Alt\u0131n fiyatlar\u0131nda meydana gelen rekor art\u0131\u015flar, d\u00fc\u011f\u00fcnlerde tak\u0131 takmak isteyen vatanda\u015flar\u0131n yar\u0131m gram alt\u0131na ra\u011fbetini artt\u0131rd\u0131. ,Ba\u015fman, \u201cDo\u011fum, s\u00fcnnet ve d\u00fc\u011f\u00fcn gibi organizasyonlarda hediyele\u015fme k\u00fclt\u00fcr\u00fcm\u00fcz var. Ancak \u015fartlar\u0131n maalesef iyi gelmemesi, uzun s\u00fcredir de bu salg\u0131n krizinde olmam\u0131z bizleri ciddi anlamda s\u0131k\u0131nt\u0131ya soktu. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131zdan i\u015fini kaybedenler, gelirinde azalma olanlar oldu. Bunlar\u0131n genel olarak alt\u0131na olan ilgileri genel olarak diplere geldi. ,\u015eimdi bir \u00e7eyrek alt\u0131n\u0131n 650 liralarda seyretmesi, en hafif bilezi\u011fin bin 200, bin 300 liralara \u00e7\u0131kmas\u0131 do\u011fal olarak insanlar\u0131n yine hediyesini almaya ama bunu daha hafif olan \u00fcr\u00fcnlerde ger\u00e7ekle\u015ftirmek gibi bir talebe y\u00f6nlendirdi. Bununla ilgili olarak son 2 y\u0131ld\u0131r reva\u00e7ta olan gram ve yar\u0131m gram alt\u0131na son d\u00f6nemde ra\u011fbet artt\u0131. M\u00fc\u015fterilerimizden ciddi anlamlarda talep gelmeye ba\u015flad\u0131\u201d diye konu\u015ftu.,Gram alt\u0131n\u0131n 450 liraya kadar \u00e7\u0131kabilece\u011fini s\u00f6yleyen Ba\u015fman, \u201cUluslararas\u0131 piyasada ons alt\u0131n\u0131 uzmanlar 1900-2000 dolar band\u0131nda g\u00f6r\u00fcyor. Bunun da i\u00e7 piyasaya yans\u0131mas\u0131 445-450 liralarda bir fiyat ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor. Bu ne zaman olacak ama ve 450 lirada kalacak m\u0131 ona \u015fu anda bir \u015fey s\u00f6ylemek \u00e7ok erken\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131nda vakalar\u0131n azalmas\u0131n\u0131n alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131 etkileyebilece\u011fini kaydeden Ba\u015fman, \u015funlar\u0131 kaydetti:,\u201cBizim i\u00e7in \u00f6nemli olan T\u00fcrkiye\u2019nin d\u0131\u015f\u0131ndaki etmenler. T\u00fcrkiye d\u0131\u015f\u0131nda vakalar art\u0131yor. A\u015f\u0131yla ilgili olumlu bir geli\u015fme yok. A\u015f\u0131n\u0131n bulunmas\u0131 ve vakalar\u0131n azalmas\u0131yla piyasada rahatlama olacak. ,A\u015f\u0131n\u0131n bulunmas\u0131 ticaretin artmas\u0131 demektir. Bilhassa \u00c7in\u2019in d\u00fcnya piyasas\u0131na mal satmas\u0131 ve al\u0131\u015fveri\u015f yapmas\u0131 demektir. Bu da ticareti ve enerji sekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn canlanaca\u011f\u0131 gibi bir beklenti olu\u015fturmakta. Ama bu ger\u00e7ekle\u015fecek olursa alt\u0131n de\u011fil ticaret \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131 i\u00e7in gerileme bekleniyor.\u201d,KAYNAK: \u0130HA