Tarihi Venedik Karnavalı başladı

.,Covid-19 salg\u0131n\u0131 sebebiyle ge\u00e7en y\u0131l d\u00fczenlenemeyen karnavalda, bu sene tedbiren kalabal\u0131klar\u0131n olu\u015fabilece\u011fi etkinliklerin say\u0131s\u0131 azalt\u0131ld\u0131. Bununla birlikte karnaval, bu y\u0131l \u0130talya'da salg\u0131n tedbirlerin gev\u015fetilmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 zamana denk geldi.,\u0130talya'da ge\u00e7mi\u015fi \u00e7ok eskilere dayanan Venedik Karnaval\u0131 bug\u00fcn ba\u015flad\u0131.,\u0130talya'n\u0131n kanallar\u0131yla \u00fcnl\u00fc Venedik kentinde her y\u0131l genellikle \u015fubatta d\u00fczenlenen tarihi karnaval\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 farkl\u0131 etkinliklerle yap\u0131ld\u0131. Bu y\u0131lki karnaval "Gelece\u011fi Hat\u0131rla" temas\u0131yla d\u00fczenleniyor.,Karnaval s\u00fcresince giyilen eski d\u00f6nemlere ait ilgin\u00e7 kost\u00fcm ve maskeler kente gelen yerli ve yabanc\u0131 turistlerin ilgi oda\u011f\u0131 oluyor. Turistlerin birbirinden ilgin\u00e7 kost\u00fcmlerle cadde ve meydanlarda boy g\u00f6stermesi Venedik'te tarihi bir atmosfer yarat\u0131yor.,S\u00f6z konusu nedenle, bu sene karnaval sayesinde, son iki y\u0131ld\u0131r salg\u0131n\u0131n getirdi\u011fi k\u0131s\u0131tlamalar sebebiyle turist say\u0131s\u0131 d\u00fc\u015fen Venedik'e gelecek ziyaret\u00e7i say\u0131s\u0131n\u0131n artmas\u0131 bekleniyor.,Venedik Karnaval\u0131 1 Mart'a kadar s\u00fcrecek.