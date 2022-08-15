Tarım kredi marketlerinde indirimli satış başladı: İşte kalem kalem ürün listesi

Tar\u0131m Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un \u00fczerinde temel t\u00fcketim \u00fcr\u00fcn\u00fcnde indirim yap\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yo\u011funluk olu\u015ftu.,A\u00e7\u0131l\u0131\u015f saatinden \u00f6nce \u00f6n\u00fcnde kuyruk olu\u015fan marketlerde a\u00e7\u0131l\u0131\u015ftan sonra ise vatanda\u015flar indirimli \u00fcr\u00fcnleri alabilmek i\u00e7in birbirleriyle yar\u0131\u015ft\u0131.,Bu geli\u015fme ile birlikte tar\u0131m kredi marketlerinde indirimli \u015fekilde sat\u0131\u015fa sunulacak \u00fcr\u00fcnlerin de listesi belli oldu.,Et \u00fcr\u00fcnlerinde de Et ve S\u00fct Kurumu taraf\u0131ndan temin edilecek \u00fcr\u00fcnler, kasap reyonu bulunan Tar\u0131m Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli haz\u0131rl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n yap\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan paketli olarak en k\u0131sa s\u00fcrede indirimli \u015fekilde sat\u0131\u015fa sunulacak.\r\n\r\nEt \u00fcr\u00fcnlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu daha sonra yap\u0131lacak.\r\n\r\n,G\u00f6khan Do\u011fan isimli vatanda\u015f, \u201c\u00dclkemizde muhalefet yapan insanlar var. Muhalefete gerek yok. Marketlerde zam var Tar\u0131m ve Kredi'den Allah raz\u0131 olsun. Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n sayesinde vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n ma\u011fduriyeti gideriliyor. Ya\u011f, \u015feker, pirin\u00e7 ve bir\u00e7ok \u00fcr\u00fcnde indirim var\u201d dedi.,Marketlerin a\u00e7\u0131lmas\u0131 ile birlikte etiketler de\u011fi\u015fmeye ba\u015flad\u0131. Habert\u00fcrk TV\u2019de yer alan haberde 44 liral\u0131k tavuk bagetin fiyat\u0131 38 liraya d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Vakumlu 500 gram siyah zeytin 27,95 liraya, salamura siyah zeytin 13,75 liraya d\u00fc\u015ft\u00fc. Yar\u0131m ya\u011fl\u0131 beyaz peynir 69,90, tam ya\u011fl\u0131 beyaz peynir de 72,90 lira oldu. 2 litrelik Ay\u00e7i\u00e7ek ya\u011f\u0131 64,50 liraya, bir litreli\u011fi ise 33,50 liraya d\u00fc\u015ft\u00fc. Siyah \u00e7ay \u015fu an da yeni fiyatlar\u0131 ile 59 liradan sat\u0131\u015fa sunuluyor. \r\n,Tar\u0131m Kredi Kooperatif Marketleri, bin 400'e yak\u0131n hizmet noktas\u0131nda \u00fcreticilerin yerli ve do\u011fal \u00fcr\u00fcnlerini t\u00fcketicilerle bulu\u015fturuyor.\r\n\r\nTar\u0131m Kredi Kooperatif Marketleri gelecek d\u00f6nemlerde de imkan ve f\u0131rsatlar\u0131 kullan\u0131larak yeni indirim kampanyalar\u0131n\u0131 kamuoyuyla payla\u015fmaya devam edecek.\r\n,Tar\u0131m Kredi marketlerinde 30'un \u00fczerinde temel t\u00fcketim \u00fcr\u00fcn\u00fcnde, 15 A\u011fustos Pazartesi g\u00fcn\u00fc (bug\u00fcn) itibar\u0131yla indirimli fiyat uygulamas\u0131na ge\u00e7ti. ,T\u00fcrkiye Tar\u0131m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli\u011finden yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, s\u00f6z konusu marketlerde, makarna, un, sal\u00e7a, pirin\u00e7, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, \u015feker, ay\u00e7i\u00e7ek ya\u011f\u0131, zeytin ya\u011f\u0131, tavuk \u00fcr\u00fcnleri, tam ya\u011fl\u0131 s\u00fct, yar\u0131m ya\u011fl\u0131 s\u00fct, yumurta, peynir, tereya\u011f\u0131, bal, zeytin, \u00e7ay, T\u00fcrk kahvesi, patates, kuru so\u011fan, karpuz, kavun, \u00e7ama\u015f\u0131r deterjan\u0131, bula\u015f\u0131k deterjan\u0131, \u00e7ama\u015f\u0131r suyu, s\u0131v\u0131 sabun, pe\u00e7ete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi fiyatlar\u0131nda indirime gidilecek.\r\n,Zeytinya\u011f\u0131nda ise d\u00fc\u015f\u00fc\u015f 54,90 liray\u0131 buldu. Bal\u0131n yar\u0131m kilosu 37 liradan sat\u0131l\u0131yor. \u015eekerin kilosu ise 17 liradan al\u0131c\u0131ya ula\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor. Di\u011fer \u00fcr\u00fcnlere ise etap etap indirim yap\u0131laca\u011f\u0131 ifade ediliyor.