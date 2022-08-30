Tarım Kredi marketlerinde indirimli yeni fiyatlar: Ayçiçek yağı, yumurta, süt, şeker... Tek tek açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği Tarım Kredi Kooperatif market indirimleri 15 Ağustos'ta başladı. İndirimlerin ardından vatandaşlar en çok 'Tarım ve Kredi Kooperatif marketleri indirimli ürünler listesinde neler var?' ve '30 Ağustos 1 Eylül yumurta, ayçiçek yağı, un, şeker ve süt fiyatları ne kadar, kaç lira?' gibi soruların cevaplarını merak ediyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler listesi...