Tarlada 80 kuruşa kadar düşen karpuz tezgahta 4-5 lira

Bursa'n\u0131n Mustafakemalpa\u015fa il\u00e7esinde yeti\u015fen karpuzlar T\u00fcrkiye'nin \u00e7ok say\u0131da iline g\u00f6nderiliyor. \r\n\r\n,Kalitesi ve lezzetiyle \u00f6n plana \u00e7\u0131kan karpuzlar, bu y\u0131l tarlada kilosu 3 liradan sat\u0131lmaya ba\u015flad\u0131.,S\u0131cak havalarda en \u00e7ok tercih edilen meyveler aras\u0131nda yer alan karpuz hasad\u0131 \u00e7ift\u00e7ilerin y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrd\u00fc.,\u00dcr\u00fcn bolla\u015ft\u0131k\u00e7a fiyat 80 kuru\u015fa kadar d\u00fc\u015ft\u00fc. Bunun sebebi \u00fcr\u00fcn\u00fcn bol olmas\u0131" dedi.,\u00dcr\u00fcn bolla\u015ft\u0131k\u00e7a ise fiyat\u0131 80 kuru\u015fa kadar d\u00fc\u015ft\u00fc.Tarlada 80 kuru\u015f olan karpuzun pazarda 4-5 liradan sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden \u00fcretici Ersin Demir, "Bu karpuz sezonu iyi a\u00e7t\u0131, 3 liradan \u00fcr\u00fcn\u00fcm\u00fcz\u00fc sat\u0131yorduk. ,Yaz mevsiminin olmazsa olmaz meyvelerinden karpuzun bu y\u0131l hasad\u0131 bol.