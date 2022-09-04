400 KİLOGRAM TOHUM ELDE ETTİLER

"Ardahan Tar\u0131m ve Orman \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc olarak ata tohumlar\u0131m\u0131za sahip \u00e7\u0131kacak y\u00f6nde projelerimizi sahada uygulamaya devam ediyoruz. Kav\u0131lca bu\u011fday\u0131 son iki y\u0131lda \u00fcretti\u011fimiz projeler kapsam\u0131nda \u00fcreticilerimizi memnun edici seviyede. S\u00f6zle\u015fmeli \u00fcretim modeli ile pazara kavu\u015fturdu\u011fumuz ve t\u00fcketicinin de ula\u015f\u0131labilece\u011fi bir \u00e7al\u0131\u015fma ile sonu\u00e7land\u0131. Arkas\u0131ndan yine ata tohumu olan siyez bu\u011fday\u0131nda. ,Hasat \u00f6ncesi a\u00e7\u0131l\u0131\u015f kurdelesini kesen Tar\u0131m ve Orman \u0130l M\u00fcd\u00fcr\u00fc Muhammet Fatih Cineviz, ama\u00e7lar\u0131n\u0131n bu topraklarda yeti\u015fen ve kendi \u00f6z evlad\u0131 gibi olan tohumlara sahip \u00e7\u0131kmak oldu\u011funu ifade etti. ,\u0130lk kez Ardahan'da toprakla bulu\u015fturduk ata tohumumuzu. \u015eu an ise hasat program\u0131nda bulunmak \u00fczere buraday\u0131z. Sonu\u00e7tan son derece memnunuz. \u00dcreticimizin ge\u00e7en y\u0131l ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 bu \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 birlikte y\u00fcr\u00fctt\u00fck. ,Kurakl\u0131k ve olumsuz iklim \u015fartlar\u0131nda da yeti\u015fme yetene\u011fine sahip bir \u00fcr\u00fcn olan siyez bu\u011fday\u0131n\u0131n hasad\u0131na ba\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Cineviz, \u015funlar\u0131 kaydetti: ,Siyez bu\u011fday\u0131n\u0131 herkesin \u00fcretmesi gerekti\u011fini dile getiren Akg\u00fcn, "Asl\u0131nda biz buna merak ile ba\u015flad\u0131k. \u0130lk olarak 'bir deneyelim' dedik. 50 kilogram Kastamonu'dan getirdik. \u0130lk olarak 2 d\u00f6n\u00fcme ektim. Bug\u00fcn ise gelinen nokta \u015eu an 80 d\u00f6n\u00fcme ula\u015ft\u0131. Bir d\u00f6n\u00fcmde 400 kilogram elde ettik. Sonu\u00e7tan mutluyuz" diye konu\u015ftu. ,\u015eu an geldi\u011fimiz nokta son derece olumlu. Kurakl\u0131k ve olumsuz iklim \u015fartlar\u0131nda da yeti\u015fme yetene\u011fine sahip bir \u00fcr\u00fcn siyez. Verimlilik a\u00e7\u0131s\u0131ndan umdu\u011fumuzun da \u00fcst\u00fcnde bir verim almak biz son derece memnun ve mutlu etti." ,\u00dcretici \u015eent\u00fcrk Akg\u00fcn de ilk ba\u015flad\u0131\u011f\u0131nda denemek ama\u00e7l\u0131 ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131, ancak gelinen noktada y\u00fcksek verimin sevincini ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Yakla\u015f\u0131k 80 d\u00f6n\u00fcml\u00fck alanda siyez bu\u011fday\u0131 ekimi ger\u00e7ekle\u015ftirilen \u00c7\u0131ld\u0131rl\u0131 \u015eent\u00fcrk ve Duygu Akg\u00fcn \u00e7ifti d\u00f6n\u00fcmde 400 kilogram tohum elde etti.