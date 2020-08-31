Tarlasında binlerce yıllık tarihi küp buldu

K\u0131r\u0131kkale'nin Delice il\u00e7esindeki ba\u011f evine elektrik hatt\u0131 d\u00f6\u015femek i\u00e7in i\u015f makinesiyle kaz\u0131 yapt\u0131ran Abdulkadir ve \u0130smail Da\u011f karde\u015fler, tesad\u00fcfen binlerce y\u0131l \u00f6ncesine ait \u2018erzak k\u00fcp\u00fc\u2019 buldu. ,Topraktan \u00e7\u0131kartt\u0131klar\u0131 k\u00fcp\u00fcn etraf\u0131ndaki \u015fekillerin yan\u0131ndaki "Y, T, U, E, R, O, H, G" yaz\u0131l\u0131 harfler ise dikkat \u00e7ekiyor. Da\u011f karde\u015fler, bulduklar\u0131 k\u00fcp\u00fc ilgili kurumlara bildirdiklerini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,"Sonra gerekli mercilere bildirdik. Jandarmaya olsun belediye ba\u015fkan\u0131m\u0131za olsun" \u015feklinde konu\u015ftu.,O \u015fekilde denk geldik k\u00fcpe. San\u0131r\u0131m Hitiler veya Romal\u0131lar d\u00f6neminde kald\u0131. \u00dczerinde b\u00f6yle baz\u0131 harfler var" dedi.\r\n\u200b\r\n,\u0130HA muhabirine konu\u015fan Abdulkadir Da\u011f, "Elektrik tesisat\u0131 i\u00e7in borunun toprak alt\u0131nda olmas\u0131 laz\u0131mm\u0131\u015f onun i\u00e7in kaz\u0131 yaparken tesad\u00fcfen b\u00fcy\u00fck ta\u015flar \u00e7\u0131kt\u0131. Ta\u015flar\u0131 al\u0131rken k\u00fcp\u00fcn a\u011fz\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fck. ,Elektrik kaz\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yaparken tesad\u00fcfen bulduklar\u0131n\u0131 ifade eden \u0130smail Da\u011f, \u201cKaz\u0131 s\u0131ras\u0131nda bir ka\u00e7 ta\u015f g\u00f6rd\u00fck. Bir kapa\u011fa denk geldi\u011fimizi hissettik. Bakt\u0131k kapa\u011f\u0131nda kenar\u0131 k\u0131r\u0131ld\u0131. K\u00fcp oldu\u011funu anlad\u0131k."