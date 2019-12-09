Tarlasında buldu! 30 milyon dolara satmak isterken yakalandılar

Saruhanl\u0131 il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Alibeyli Mahallesi'nde sit alan\u0131 ilan edilen bir b\u00f6lgede tarihi kal\u0131nt\u0131lar\u0131n bulundu\u011funu tespit eden 3 \u015f\u00fcpheli, b\u00f6lgede yapt\u0131klar\u0131 ke\u015fiflerin ard\u0131ndan bo\u015f arazide izinsiz kaz\u0131 yaparak M.\u00d6. 200'l\u00fc y\u0131llara ait oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen mozaik par\u00e7as\u0131n\u0131 ortaya \u00e7\u0131kard\u0131.\r\n,Manisa'n\u0131n Saruhanl\u0131 il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Alibeyli Mahallesi'nde Saruhanl\u0131 \u0130l\u00e7e Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131 Halitpa\u015fa Karakol ekiplerince tarihi eser ka\u00e7ak\u00e7\u0131lar\u0131na operasyon d\u00fczenlendi. ,Kaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan mozaik par\u00e7as\u0131n\u0131n foto\u011fraflar\u0131n\u0131 ve g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini \u00e7eken \u015f\u00fcpheliler mozaik par\u00e7as\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fc ve foto\u011fraflar\u0131 mozaik par\u00e7as\u0131n\u0131 pazarlamak i\u00e7in kulland\u0131.\r\n,2 bin 200 y\u0131ll\u0131k erken Roma d\u00f6nemine ait oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen tarihi eseri satmak isteyenlere y\u00f6nelik Saruhanl\u0131 \u0130l\u00e7e Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131 Halitpa\u015fa Karakol ekipleri operasyon d\u00fczenledi.\r\n,Olay yerine giden jandarma ekipler, milattan \u00f6nce 200`l\u00fc y\u0131llarda Roma D\u00f6nemi`ne ait oldu\u011fu de\u011ferlendirilen mozai\u011fi yurt d\u0131\u015f\u0131ndaki bir i\u015f adam\u0131na 30 milyon dolara pazarlamaya \u00e7al\u0131\u015fan 5 ki\u015fiyi g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131, mozaik kal\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131n bulundu\u011fu alan ise koruma alt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n,Jandarmadaki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan adliye sevk edilen 5 zanl\u0131dan M.\u00d6. (21), \u0130.\u00d6. (47) ve D.A.(55) tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi.\r\n,Yabanc\u0131 bir i\u015f adam\u0131na satacaklard\u0131 Ayr\u0131ca ismi belirtilmeyen bir ihbarc\u0131n\u0131n ifadesi de ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130sminin gizli kalmas\u0131n\u0131 isteyen ihbarc\u0131 jandarmaya verdi\u011fi ifadesinde bulunan mozai\u011fi \u0130stanbul`da yabanc\u0131 bir i\u015f adam\u0131n\u0131n 8 milyon dolara sat\u0131n almak istedi\u011fini ancak tarla sahibi \u0130.\u00d6. ile karde\u015fi H.\u0130.\u00d6.`n\u00fcn \u00f6nerilen rakam\u0131 yeterli bulmay\u0131p teklifi kabul etmedi\u011fini s\u00f6yledi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n,\u00d6te yandan ihbarc\u0131 zanl\u0131lar\u0131n mozai\u011fin alt\u0131nda da daha de\u011ferli tarihi eserlerin oldu\u011funu bildiklerinden fiyat\u0131 katlayarak al\u0131c\u0131dan yakla\u015f\u0131k 30 milyon dolar istediklerini \u00f6\u011frendi\u011fini, eserin Gaziantep`te paha i\u00e7ilemeyen \u00c7ingene K\u0131z\u0131 fig\u00fcrl\u00fc mozaikten daha g\u00fczel ve de\u011ferli oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in tarihi eserlerin yerinde kalmas\u0131 i\u00e7in jandarmaya ihbarda bulundu\u011funu s\u00f6yledi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n,Olayla ilgili soru\u015fturma devam ediyor.\r\n\r\nAykut Yeni\u00e7a\u011f - Ersan Erdo\u011fan \/ \u0130HA\r\n