Tarlayı sürerken bulundu... Roma dönemine ait

K\u0131r\u0131kkale'nin Bal\u0131\u015feyh il\u00e7esinde bir \u00e7ift\u00e7i, trakt\u00f6r\u00fc ile tarlas\u0131n\u0131 s\u00fcrerken Roma d\u00f6neminden kalma erzak k\u00fcp\u00fcn\u00fc g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kartt\u0131., Bulanan k\u00fcp, \u0130l K\u00fclt\u00fcr ve Turizm M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce koruma alt\u0131na al\u0131nd\u0131.,K\u0131r\u0131kkale'nin Bal\u0131\u015feyh il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Ko\u00e7ubaba k\u00f6y\u00fcn\u00fcn K\u00f6rkuyu mevkisinde tar\u0131m arazisini trakt\u00f6r\u00fc ile s\u00fcren bir \u00e7ift\u00e7i, toprakta g\u00f6m\u00fcl\u00fc bir \u015fekilde k\u00fcp\u00fcn oldu\u011funu fark edince durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi.,\u0130l K\u00fclt\u00fcr Turizm M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri k\u00fcp\u00fcn bulundu\u011fu yerde inceleme ba\u015flatt\u0131. Daha sonra Ankara'dan \u00e7a\u011fr\u0131lan arkeologlar, titizlikle k\u00fcp\u00fc topraktan \u00e7\u0131kartt\u0131., Yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rma sonras\u0131 arkeologlar k\u00fcp\u00fcn Roma d\u00f6nemine ait oldu\u011funu ve erzak saklamak i\u00e7in kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirledi.,Vin\u00e7 yard\u0131m\u0131yla kamyona y\u00fcklenen k\u00fcp, \u0130l K\u00fclt\u00fcr Turizm M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnde g\u00f6t\u00fcr\u00fclerek koruma alt\u0131na al\u0131nd\u0131., Toprak alt\u0131na k\u00fcp\u00fcn alt k\u0131sm\u0131n\u0131n k\u0131r\u0131lmas\u0131 nedeniyle restore edilece\u011fi \u00f6\u011frenildi.,Konuyla ilgili a\u00e7\u0131klama yapan \u0130l K\u00fclt\u00fcr ve Turizm M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ayd\u0131n Demir\u00f6z, "Ko\u00e7ubaba k\u00f6y\u00fcnde \u00e7ift\u00e7imiz tarlay\u0131 s\u00fcrerken buluyor. Daha sonra biz Kanuni Medeniyetler M\u00fczesi'ndeki m\u00fczesindeki arkada\u015flardan yard\u0131m istedik. G\u00f6revlendirilen arkada\u015flar geldiler, kurtarma kaz\u0131s\u0131 yapt\u0131.,Biz bu k\u00fcpe pitoz diyoruz, b\u00fcy\u00fck bir k\u00fcp. Roma d\u00f6nemine ait bu k\u00fcp\u00fc burada K\u00fclt\u00fcr Merkezinde muhafaza edece\u011fiz. Ayn\u0131 zamanda k\u00fcp \u00e7\u0131kart\u0131l\u0131rken i\u00e7eride alt k\u0131sm\u0131 koptu\u011fu i\u00e7in restorasyonu yap\u0131lacak" dedi.