Taş evleri ve tabiî güzellikleriyle dikkat çekiyor! 50 haneli köy, yılda 200 bin ziyaretçi ağırlıyor

\u00c7anakkale'nin Ayvac\u0131k il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Adatepe k\u00f6y\u00fc, ta\u015f evleri ve tabi\u00ee g\u00fczellikleriyle her y\u0131l yerli ve yabanc\u0131 200 bin turisti a\u011f\u0131rl\u0131yor. Do\u011fu Romal\u0131 askerlerin 800 y\u0131l \u00f6nce kurdu\u011fu bilinen ve y\u0131llarca Rumlar\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 k\u00f6ye m\u00fcb\u00e2deleden sonra T\u00fcrk aileler yerle\u015fti. , \u0130stanbul ve \u00e7evre vilayetlerden gelip k\u00f6yde ev alan \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi bulunuyor. K\u00f6yde ev fiyatlar\u0131 hayli y\u00fcksek. 3 y\u0131l evvel bir ta\u015f ev 1 milyon 500 bin liraya sat\u0131ld\u0131. \u015e\u00f6hreti \u015fehir s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131 a\u015fan Adatepe k\u00f6y\u00fcn\u00fcn ziyaret\u00e7ileri her y\u0131l artarak devam ediyor.,Adatepe sakini \u0130smail Ball\u0131, \u201cK\u00f6y\u00fcm\u00fcze gelenler ta\u015f evlerine hayran kal\u0131yor. Oksijeni \u00e7ok ve temiz k\u00f6y\u00fcm\u00fczde 800 y\u0131ll\u0131k ta\u015f evler var. Evlerimizin hepsi orijinalli\u011fini koruyor. T\u00fcrkiye\u2019nin her yerinden \u00e7ok say\u0131da turist k\u00f6y\u00fcm\u00fcze geliyor. K\u00f6y\u00fcm\u00fcz 35 hane. \u0130stanbul\u2019dan k\u00f6y\u00fcm\u00fczden ev alan \u00e7ok oldu. 3 y\u0131l \u00f6nce 1 milyon 500 bin liraya ev sat\u0131ld\u0131\u201d dedi,K\u00f6yden 3 y\u0131l \u00f6nce ev al\u0131p yerle\u015fti\u011fini ifade eden Mehmet Ayd\u0131n, \u201cDaha ya\u015fan\u0131labilir bir yer oldu\u011fu i\u00e7in burada ya\u015famay\u0131 tercih ettim. K\u00f6y\u00fcn tarihi \u00e7ok eski, Do\u011fu Romal\u0131lar\u0131n buraya denizi denetlemek i\u00e7in kurduklar\u0131 bir k\u00f6y.,Buras\u0131n\u0131n milattan \u00f6nce kuruldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor. \u0130lk zamanlarda askerler yaln\u0131z kal\u0131yormu\u015f, sonra ailelerini getirmi\u015fler. K\u00f6ye Sel\u00e7uklular zaman\u0131nda M\u00fcsl\u00fcmanlar da geliyor. ,1940\u2019l\u0131 y\u0131llarda m\u00fcb\u00e2deleyle buradaki Rum aileler gidiyor, yerine T\u00fcrk aileler geliyor. Buray\u0131 ge\u00e7en y\u0131l 200 bin turist ziyaret etti. Midilli adas\u0131ndan Rum turistler de geliyor. 50 hanenin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 k\u00f6ye 200 bin turist gelince hizmet kalitesi de istenilen verimde olmuyor. K\u00f6yde \u00e7ok az insan \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Otel say\u0131s\u0131 az olunca talebe yeti\u015femiyoruz\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Havas\u0131 ve do\u011fas\u0131 ziyaret\u00e7ileri k\u00f6ye hayran b\u0131rak\u0131yor. Buraya gelen ziyaret\u00e7iler k\u00f6y\u00fcn sokaklar\u0131nda saatlerce vakit ge\u00e7iriyor. K\u00f6yde az da olsa bulunan otel ve kafeler gelen kalabal\u0131k turistlere hizmet vermekte g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekiyor.,.,KAYNAK :\u0130HA,Ta\u015f evleri ve tabi\u00ee g\u00fczellikleriyle dikkat \u00e7ekiyor! 50 haneli k\u00f6y, y\u0131lda 200 bin ziyaret\u00e7i a\u011f\u0131rl\u0131yor... \u0130\u015fte detaylar!,K\u00f6ydeki evlerin hepsi ta\u015f evlerden olu\u015furken, k\u00f6y Kaz da\u011flar\u0131n\u0131n eteklerinde bulunuyor.