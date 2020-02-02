Tatilciler hafta sonu Uludağ'a akın etti

K\u0131\u015f turizminin g\u00f6zde merkezlerinden Uluda\u011f\u2019a Pazar g\u00fcn\u00fc ula\u015fmak neredeyse imkans\u0131z hale geldi.,E\u015fsiz Bursa manzaras\u0131 e\u015fli\u011finde zirveye \u00e7\u0131kmak isteyenler teleferi\u011fe y\u00f6nelince uzun kuyruklar olu\u015ftu.,Kuyru\u011fa ra\u011fmen yar\u0131y\u0131l tatilinin son g\u00fcn\u00fcn\u00fc Uluda\u011f'da ge\u00e7irmek i\u00e7in s\u0131raya giren tatilcilerden baz\u0131lar\u0131 Uluda\u011f'a ilk kez geldiklerini, baz\u0131lar\u0131 da daha \u00f6nce geldiklerini ve yeniden \u00e7\u0131kacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler.,S\u00f6mestir tatilinin son g\u00fcnlerinde \u00e7ocuklar\u0131yla Uluda\u011f'a ak\u0131n eden aileler de ara\u00e7lar\u0131yla uzun kuyruklar olu\u015fturdu.,G\u00fcn\u00fcbirlik\u00e7i vatanda\u015flar\u0131n da ak\u0131n etti\u011fi Uluda\u011f'da ad\u0131m atacak yer kalmad\u0131.,Okullar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131na bir g\u00fcn kala \u00e7ocuklar k\u0131zaklarla kar\u0131n tad\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131.,Ara\u00e7 kuyru\u011fu sebebiyle Milli Park gi\u015felerinde \u00fc\u00e7 kap\u0131 da \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken, buna ra\u011fmen ara\u00e7 kuyru\u011fu olu\u015ftu.,Uzun kuyruk sebebiyle zirveye \u00e7\u0131kamayanlar ise bu durumu f\u0131rsata \u00e7evirip yol kenar\u0131nda mangal yapt\u0131.,Uluda\u011f'a tatile geldiklerini s\u00f6yleyen Ersin Ta\u015ftan, ''Hafta sonunu \u00e7ocuklar\u0131m\u0131zla beraber de\u011ferlendirelim istedik." ,"Keyifli bir g\u00fcn, hava da s\u0131cak, g\u00fczel. Biraz kayaca\u011f\u0131z, sonra sucuk ekmek yiyip, aktivitelere kat\u0131laca\u011f\u0131z. Ak\u015fam\u00fcst\u00fc d\u00f6nece\u011fiz'' dedi.,Uluda\u011f'da kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 120 santimetre olarak belirlenirken, hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 ise eksi 2 derece olarak \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc.,