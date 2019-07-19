Yazın havadaki ozon miktarının artması nedeniyle kendini gösteren ve insanları tatilde yakalayabilen yaz gribine karşı uyaran uzmanlar burun akıntısı, ses kısıklığı, terleme hatta ateşle ortaya çıkan yaz gribini, klimanın doğru kullanılmamasının da tetikle
"Yazın hastalık olmaz demeyin"
Yaz gribinin, sonbahar ve kış mevsiminde görülenden farklı olarak, saman nezlesine benzer şekilde ve havadaki parçacıklara karşı gelişen bir çeşit alerji şeklinde ortaya çıktığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Op. Dr. Oğuz Yılmaz, havadaki alerjik reaksiyona sebep olabilen faktörlerin kişinin vücut direncinin düşmesi, klima tozları, plajlar ve toplu yaşanılan yerlerde zaman geçirilmesine bağlı olarak yazın da grip tipi virüs enfeksiyona yol açabileceği bilgisini paylaştı.
yaz