Tatile çıktı,hayatı mahvoldu! Şimdi göremiyor

Ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 sa\u011fl\u0131k problemleri nedeniyle doktora giden gen\u00e7 k\u0131z\u0131n, basit bir sin\u00fcs enfeksiyonu ge\u00e7irdi\u011fi, korkacak bir \u015fey olmad\u0131\u011f\u0131 s\u00f6ylendi ve eve g\u00f6nderildi. Ancak Walker, zamanla tat ve koku alma yetilerini de kaybetti.\r\n,Ailesiyle \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 mavi turda hayat\u0131 kabusa d\u00f6nen Jordyn Walker, doktorlar\u0131n bile \u00e7are bulamad\u0131\u011f\u0131 gizemli bir hastal\u0131\u011fa yakaland\u0131.\r\n,Korkuya kap\u0131lan gen\u00e7 k\u0131z, tekrar doktora ba\u015fvurdu fakat test sonu\u00e7lar\u0131 normal \u00e7\u0131kt\u0131. Yeniden evine d\u00f6nen gen\u00e7 k\u0131z\u0131n hastal\u0131\u011f\u0131 k\u0131sa bir s\u00fcre sonra yeniden n\u00fcksetti.\r\n,Walker'in y\u00fcz\u00fc, noelden iki g\u00fcn \u00f6nce \u015fi\u015fip kanamaya ba\u015flad\u0131 ve gen\u00e7 k\u0131z, g\u00f6rme yetisini tamamen kaybetti. Yap\u0131lan onlarca test sonu\u00e7 vermedi ve gizemli hastal\u0131\u011fa herhangi bir te\u015fhis konulamad\u0131.\r\n,Gen\u00e7 k\u0131z\u0131n ailesi, hastane masraflar\u0131n\u0131n alt\u0131ndan kalkamay\u0131nca, GoFundMe'de bir yard\u0131m sayfas\u0131 a\u00e7t\u0131 ve 10 g\u00fcnde 16 bin dolara yak\u0131n para topland\u0131. Gizemli hastal\u0131\u011f\u0131n pen\u00e7esinde olan Walker'in ailesi, k\u0131zlar\u0131n\u0131n hastal\u0131\u011f\u0131na bir an \u00f6nce te\u015fhis konulmas\u0131n\u0131 ve sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015fmas\u0131n\u0131 istiyor.\r\n,Gen\u00e7 k\u0131z, 2017 y\u0131l\u0131nda \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 tatilden d\u00f6nd\u00fckten hemen sonra, kanl\u0131 ishal ve mide kramplar\u0131 \u015fikayetleri ba\u015flad\u0131.\r\n