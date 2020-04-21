Tavuklarına maydanoz suyu verdi... Sonucunu görenler hayret etti

Ayr\u0131ca tavuklara sar\u0131 bu\u011fday da veriyorum. Tavuklar\u0131mdan biri bir s\u00fcre sonra \u00fczerinde maydanoz yapra\u011f\u0131 deseni bulunan bir yumurta yumurtlad\u0131. Bu y\u00f6nde tavuklar\u0131 beslemeyi s\u00fcrd\u00fcrd\u00fcm. \u015eu ana kadar 10 civar\u0131nda a\u00e7\u0131k ve koyu renkli yumurta elde etim. Tavuklar\u0131 bu y\u00f6nde beslemeyi s\u00fcrd\u00fcrece\u011fim" dedi.,Tavuklara kaynat\u0131lm\u0131\u015f maydanoz suyu i\u00e7iren Eskici'nin tavuklar\u0131n\u0131n yumurtlad\u0131\u011f\u0131 yumurtalar, g\u00f6renleri hayrete d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyor.,Seralar\u0131mda yeti\u015ftirdi\u011fim maydanozlar\u0131 pazarda sat\u0131yorum. Pazardan artan maydanozlar\u0131n bir k\u0131sm\u0131n\u0131 kaynatarak tavuklar\u0131n i\u00e7me sular\u0131na katt\u0131m. Bir k\u0131sm\u0131n\u0131 da tavuklar\u0131n yemeleri i\u00e7in k\u00fcmese b\u0131rakt\u0131m. ,B\u00fct\u00fcn tavuklar\u0131ma maydanoz suyu i\u00e7iriyorum. B\u00f6yle bir durumun ortaya \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnmemi\u015ftim. Maydanoz desenli yumurtalar\u0131 g\u00f6r\u00fcnce ben de \u015fa\u015f\u0131rd\u0131m. Desenli yumurtalar\u0131n say\u0131s\u0131 giderek artacakt\u0131r. Yumurtalar b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6r\u00fcyor. Biraz daha birikince satmay\u0131 planl\u0131yorum" diye konu\u015ftu.\r\n,Eskici'nin elde etti\u011fi yumurtalar\u0131 g\u00f6renler ise g\u00f6zlerine inanam\u0131yor. Hayvanlar ve bitkilerde geli\u015fme sa\u011flamak ad\u0131na \u00e7e\u015fitli \u00e7al\u0131\u015fmalar yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Eskici, "Hayvanlar\u0131 ve bitkileri seviyorum. Y\u0131llardan beri \u00fcretimin i\u00e7indeyim. Ara\u015ft\u0131rarak veya kendi fikirlerimle baz\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar yap\u0131yorum. ,\u00c7anakkale\u2019nin Bayrami\u00e7 il\u00e7esinde \u00e7ift\u00e7ilikle u\u011fra\u015fan G\u00fcrsel Eskici \u201cBen merakl\u0131 biriyim. S\u00fcrekli yeni bir \u015feyler olu\u015fturma hayali ile \u00e7e\u015fitli deneyler yapar\u0131m. Y\u0131llar \u00f6nce 220 kilogram a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda kabak \u00fcrettim. Daha \u00f6ncede tavuklar\u0131ma g\u00f6z ta\u015f\u0131 suyu i\u00e7irerek mavi renkli yumurta \u00fcretmi\u015ftim. ,Hayvanc\u0131l\u0131k ve bitki \u00fcretiminde farkl\u0131 y\u00f6ntemler geli\u015ftiren Eskici, ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131llarda da 220 kilogram a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda kabak yeti\u015ftirmi\u015fti.\r\n