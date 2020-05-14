Tayland'da bir göletin kenarına bırakılan yeni doğmuş bebeği, dev kertenkele yedi

Tayland'da duyanlar\u0131n kan\u0131n\u0131 donduracak bir olay ger\u00e7ekle\u015fti. Annesi taraf\u0131ndan g\u00f6letin yan\u0131na b\u0131rak\u0131lan yeni do\u011fmu\u015f talihsiz bebek devm kertenkelelere yem oldu.,Bebe\u011fin b\u00fcy\u00fck k\u0131sm\u0131 zarar g\u00f6rm\u00fc\u015f olan cans\u0131z bedeni, g\u00f6le kenar\u0131na oynamaya giden \u00e7ocuklar taraf\u0131ndan bulundu.,\u00c7ocuklardan 10 ya\u015f\u0131ndaki Nong Ake, polise \u00f6nce tuhaf bir koku ald\u0131klar\u0131n\u0131 daha sonra su kenar\u0131nda bir siyah po\u015fet fark ettiklerini, i\u00e7ine bak\u0131nca par\u00e7alanm\u0131\u015f cans\u0131z bir bebek g\u00f6rd\u00fcklerini s\u00f6ylediler.,Olay yerine gelen polis ve ambulans ekipleri \u00e7a\u011fr\u0131ld\u0131. Yap\u0131lan incelemede bebe\u011fin v\u00fccudunda bulunan \u0131s\u0131r\u0131klar\u0131n genellik bal\u0131k yiyerek beslenen dev kertenkeleye ait oldu\u011fu tespit edildi.,Polis, ayr\u0131ca bebe\u011fin canl\u0131 olarak m\u0131 g\u00f6lete b\u0131rak\u0131l\u0131p kertenkele taraf\u0131ndan \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc veya \u00f6l\u00fc olarak g\u00f6l kenar\u0131na b\u0131rak\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131r\u0131yor.,Bebe\u011fin DNA's\u0131n\u0131n al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve annenin bulunmas\u0131 i\u00e7in g\u00fcvenlik kameras\u0131 kay\u0131tlar\u0131n\u0131n incelendi\u011fini s\u00f6yleyen polis, bebe\u011fin \u00f6lmeden \u00f6nce annesi taraf\u0131ndan canl\u0131 olarak g\u00f6l kenar\u0131na b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 ihtimalinin y\u00fcksek oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n