Tayland kralı, haremi ile lüks otelde karantinada

Korona vir\u00fcs nedeniyle d\u00fcnya genelinde \u00f6nlemler artt\u0131r\u0131l\u0131yor. ,Korona vir\u00fcs tespit edilen liderler kendilerini karantina alt\u0131na al\u0131rken, Tayland Kral\u0131n\u0131n da karantinada oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131., Alman medyas\u0131nda yer alan habere g\u00f6re, 67 ya\u015f\u0131ndaki Tayland Kral\u0131 Maha Vajiralongkorn, kendini ve 20 cariyelik haremini Almanya\u2019n\u0131n Bavyera eyaletinde bulunan Garmisch-Partenkirchen kasabas\u0131ndaki Grand Hotel Sonnenbichl\u2019te karantinaya ald\u0131. ,Rama X olarak da bilinen Kral\u0131n yerel b\u00f6lge konseyinin izniyle t\u00fcm oteli rezerve etti\u011fi \u00f6\u011frenildi. Ancak kral\u0131n yan\u0131 s\u0131ra 119 kraliyet \u00fcyesinin, korona vir\u00fcs ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131yla Tayland'a geri g\u00f6nderildi\u011fi iddia edildi. ,Kral\u0131n d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc kar\u0131s\u0131n\u0131n Kral Vajiralongkorn ve haremi ile birlikte karantinada olup olmad\u0131\u011f\u0131 hen\u00fcz bilinmiyor.\r\nKral Vajiralongkorn, \u015eubat ay\u0131ndan bu yana \u00fclkesinde g\u00f6r\u00fclmemi\u015fti.\r\n,Tayland\u2019da bug\u00fcne kadar bin 524 korona vakas\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken, 9 ki\u015fi de hayat\u0131n\u0131 kaybetti.