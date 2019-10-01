Tayvan’da köprü çöktü: En az 10 yaralı

Tayvan'\u0131n do\u011fu k\u0131y\u0131s\u0131ndaki Nanfangao k\u00f6pr\u00fcs\u00fcn\u00fcn bir k\u0131sm\u0131n\u0131n \u00e7\u00f6kmesi sonucu en az 10 ki\u015fi yaraland\u0131. Kaybolan 6 ki\u015fiyi arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.,Tayvan\u2019\u0131n Yilan b\u00f6lgesinde 140 metre uzunlu\u011fundaki Nanfangao k\u00f6pr\u00fcs\u00fcn\u00fcn bir k\u0131sm\u0131n\u0131n \u00e7\u00f6kmesi sonucu en az 10 ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.,Yaral\u0131lar, \u00e7evre hastanelere kald\u0131r\u0131l\u0131rken kay\u0131p 6 ki\u015fiyi arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor. ,., K\u00f6pr\u00fcn\u00fcn alt\u0131na demirleyen bir bal\u0131k\u00e7\u0131 teknesinin \u00fczerine k\u00f6pr\u00fcn\u00fcn d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc belirtiliyor. ,Tayvan Cumhurba\u015fkan\u0131 Tsai Ing-wen, kay\u0131plar\u0131n arand\u0131\u011f\u0131n\u0131, k\u0131sa s\u00fcrede herkesin kurtulaca\u011f\u0131n\u0131 umdu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n