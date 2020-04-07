TBMM oturumunda koronavirüse sıkı önlem

Meclis Genel Kurulu, koronavir\u00fcs \u00f6nlemleriyle topland\u0131. Meclis Ba\u015fkanvekili Levent G\u00f6k'\u00fcn ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki toplant\u0131ya herkes maske ile kat\u0131ld\u0131. ,Milletvekilleri s\u0131ralar\u0131 sosyal mesafe kural\u0131 gere\u011fi birer koltuk bo\u015f b\u0131rak\u0131larak d\u00fczenlendi. Ayr\u0131ca milletvekili s\u0131ralar\u0131na da kolonya b\u0131rak\u0131ld\u0131. ,Milletvekilleri, yerlerinden ve k\u00fcrs\u00fcden yapt\u0131klar\u0131 konu\u015fmalarda da maskelerini \u00e7\u0131karmad\u0131.\r\n,G\u00f6k, birle\u015fimin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, d\u00fcnyada oldu\u011fu gibi T\u00fcrkiye'de de pek \u00e7ok can alan g\u00f6r\u00fcnmez bir d\u00fc\u015fmanla ba\u015f edilmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Koronavir\u00fcs ad\u0131 verilen bu d\u00fc\u015fman\u0131n, kimseyi ay\u0131rt etmedi\u011fini belirten G\u00f6k, dikkat etmeyen herkesin tehdit ald\u0131nda oldu\u011funu dile getirdi.\r\n,Bilim Kurulunun a\u00e7\u0131klamalar\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde art\u0131k kapal\u0131 yerlerde, marketlerde, otob\u00fcslerde maske tak\u0131lmas\u0131n\u0131n zorunlu hale geldi\u011fini aktaran G\u00f6k, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n,"Do\u011frusu da budur. Bizler de TBMM'de kapal\u0131 alanda g\u00f6rev yapmaya \u00e7al\u0131\u015fan milletvekilleri olarak bu tehditle burun buruna olan ki\u015fileriz. Milletvekillerimizin yapt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6rev nedeniyle sa\u011fl\u0131klar\u0131n\u0131 korumalar\u0131 ve \u00f6zellikle sosyal mesafeyi koruyarak da maske tak\u0131lmas\u0131n\u0131n zorunlu oldu\u011fu bir s\u00fcrecin i\u00e7erisindeyiz. Meclis Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z olarak bundan sonraki \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 maske takarak s\u00fcrd\u00fcrece\u011fiz.\r\n,Milletvekillerimizin maske takarak ve sosyal mesafeyi koruyarak yapaca\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar toplumumuz i\u00e7in de \u00f6nemli olacakt\u0131r. Bizler topluma \u00f6rnek olmas\u0131 gereken insanlar\u0131z. \u00c7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 bundan sonra \u00e7ok daha dikkatli, tedbirlerimizi art\u0131rarak, bana bula\u015fmaz mant\u0131\u011f\u0131n\u0131n \u00e7ok daha \u00f6tesinde, herkese bula\u015fabilece\u011fini bilerek, tedbirlerimizi alarak \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 s\u00fcrd\u00fcrece\u011fiz. Milletvekillerimizin istisnas\u0131z, maske takmadan Genel Kurula gelmemelerini rica ediyorum."\r\n,G\u00f6k, konu\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u00fc\u00e7 milletvekiline g\u00fcndem d\u0131\u015f\u0131 s\u00f6z verdi.\r\n,HDP Mersin Milletvekili R\u0131dvan Turan, k\u00fcrs\u00fcye gelirken konu\u015fmas\u0131n\u0131 maske ile yap\u0131p yapmayaca\u011f\u0131n\u0131 sormas\u0131 \u00fczerine G\u00f6k, k\u0131sa konu\u015fmalarda maske tak\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi.,CHP \u0130stanbul Milletvekili Sezgin Tanr\u0131kulu, "insan haklar\u0131 ihlalleri" \u00fczerine yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, infaz d\u00fczenlemesini i\u00e7eren kanun teklifi g\u00f6r\u00fc\u015fmelerinin neticelenmesini bekleyen insanlar\u0131n oldu\u011funu s\u00f6yledi. Yasa teklifinin k\u0131smi d\u00fczenlemeler i\u00e7erdi\u011fini ifade eden Tanr\u0131kulu, teklifin sadece h\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fclerle ilgili oldu\u011funu, tutuklularla ilgili de d\u00fczenlemeye ihtiya\u00e7 oldu\u011funu kaydetti.\r\n,AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah \u0130\u015fler, "Berat Kandili" dolay\u0131s\u0131yla yapt\u0131\u011f\u0131 konu\u015fmada, Berat Kandili'nin huzura ve bar\u0131\u015fa vesile olmas\u0131 temennisini dile getirdi. \u0130\u015fler, "Berat Gecesi, \u00e7aresiz bir gelecek endi\u015fesinin kaplad\u0131\u011f\u0131 bug\u00fcnlerde, b\u00fct\u00fcn insanl\u0131k alemi i\u00e7in bir \u0131\u015f\u0131k ve umuttur" dedi.\r\n,Meclis Genel Kurulu'nun bug\u00fcnk\u00fc oturumundan kareler...\r\n,.