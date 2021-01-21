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Türkiye Gazetesi

Tedavi için çıkarılmıştı... Aylar sonra geri yerine takılacak kafatası kemiğinin çöpe attılar!

Tedavi için çıkarılmıştı... Aylar sonra geri yerine takılacak kafatası kemiğinin çöpe attılar!

Boyun ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede Arteriovenöz Malformasyon (AVM) tanısı konulan hemşire Havva Dizdar, Antalya'da olduğu ameliyat sonrası hayatının şokunu yaşadığını söyledi. Başından geçenleri anlatan Havva Dizdar, “Giresun’da bir özel hastanede hemşire olarak çalışıyordum. Boynumdaki ağrılar dolayısıyla çalıştığım hastanede muayene oldum ve ilk belirlemelerde Arteriovenöz Malformasyon (AVM) teşhisi konuldu. Tedavi için Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne gittim. Burada da AVM teşhisi konuldu.

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