Tehdit ediliyordu... Genç avukat eski nişanlısı tarafından katledildi

Tuzla'da bulunan bir restoranda işlenen kan donduran cinayette, İstanbul Barosuna kayıtlı 29 yaşındaki Avukat Dilara Yıldız, aynı yaştaki eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından zorla götürüldüğü restoranda tabanca ile ateş açılarak öldürüldü. Avukat Dilara Yıldız’ın yakınları ve arkadaşları acı olayı haber alır almaz olay yerine koştu. Cinayetin işlendiği restoran önünde toplanan Yıldız’ın acılı yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.