Tehlike giderek büyüyor: En büyük gölde kuraklık alarmı

.,Aylard\u0131r yeterli kadar ya\u011f\u0131\u015f almayan Kuzey \u0130talya'da kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 bu y\u0131l y\u00fczde 70 seviyesinde azald\u0131. Bu durum, nehirlerin kurumas\u0131na neden olarak tar\u0131m ve end\u00fcstriyi etkiledi.\r\n\r\n,Bir\u00e7ok Avrupa \u00fclkesi bu yaz su kullan\u0131m\u0131n\u0131 k\u0131s\u0131tlamay\u0131 te\u015fvik ediyor.\r\n\r\n,G\u00f6lde bulunan Sirmione Yar\u0131madas\u0131'n\u0131 \u00e7evreleyen kayalar, suyun \u00e7ekilmesiyle ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Turistlerden Beatrice Masi, kayalar\u0131n \u00fczerinde otururken, "Ge\u00e7en y\u0131l geldik, be\u011fendik ve bu y\u0131l yine geldik... Manzaran\u0131n \u00e7ok de\u011fi\u015fti\u011fini g\u00f6rd\u00fck." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,\u0130talya'daki Garda G\u00f6l\u00fc'de tehlike giderek b\u00fcy\u00fcyor. G\u00f6l\u00fcn suyu, \u015fu ana kadarki en d\u00fc\u015f\u00fck seviyesine yakla\u015ft\u0131.\r\n,\u0130talya'daki \u00f6nemli seyahat noktalar\u0131ndan Garda G\u00f6l\u00fc, bu sene kurakl\u0131kla bo\u011fu\u015fuyor. G\u00f6le gelen turistler, ge\u00e7mi\u015f y\u0131llara g\u00f6re \u00e7ok farkl\u0131 manzaralarla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131.\r\n\r\n,\u00dclkedenin en uzun nehri Po'da, kurakl\u0131k nedeniyle suyun azalmas\u0131, \u00e7ift\u00e7ilerin milyarlarca euroluk zarara u\u011framas\u0131na neden oldu.\r\n\r\n