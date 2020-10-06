Tek ağaçta 3 farklı meyve yetiştirdi

Trabzon\u2019da emekli bir akademisyen evinin bah\u00e7esinde verim alamad\u0131\u011f\u0131 ayva a\u011fac\u0131n\u0131 kesmeyi k\u0131yamay\u0131p farkl\u0131 meyveler a\u015f\u0131lay\u0131nca tek a\u011fa\u00e7ta 3 farkl\u0131 meyve yeti\u015ftirdi.,Ortahisar il\u00e7esi Akyaz\u0131 Mahallesi sakinlerinden Karadeniz Teknik \u00dcniversitesi\u2019nden emekli \u0130ngilizce okutman\u0131 Kenan Ko\u00e7, evinin bah\u00e7esinde bulunan ve meyve vermeyen ayva a\u011fac\u0131n\u0131 kesmeye k\u0131yamad\u0131. A\u011faca mu\u015fmula, elma ve 2 \u00e7e\u015fit armuttan \u00e7elik a\u015f\u0131 yapan Ko\u00e7, bug\u00fcnlerde a\u011fa\u00e7taki farkl\u0131 meyveleri g\u00f6r\u00fcnce \u00e7ok heyecanland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,A\u015f\u0131lad\u0131\u011f\u0131 ayva a\u011fac\u0131nda mu\u015fmula, elma ve armut \u00e7e\u015fitlerinin bulundu\u011funu belirten Ko\u00e7, \u201cGenelde ayva a\u011fac\u0131n\u0131 kaliteli verim olsun diye mu\u015fmula a\u015f\u0131s\u0131 yap\u0131l\u0131r. Ben de ayva a\u011fac\u0131n\u0131 dibinden a\u015f\u0131lad\u0131m. ,A\u011fa\u00e7ta elma, armut gibi meyvelerin olabilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnerek denedim. Ayva a\u011fac\u0131 verim vermedi\u011fi i\u00e7in ben de kesmeyerek bu \u015fekilde de\u011ferlendirdim. Bu a\u011fac\u0131m\u0131zda ayvadan ba\u015fka hepsi var. A\u011fa\u00e7ta, mu\u015fmula, armudun \u00e7e\u015fitlerinin yan\u0131 s\u0131ra elma da vard\u0131. Elman\u0131n sonu geldi\u011fi i\u00e7in bitti\u201d dedi.,A\u011fa\u00e7ta farkl\u0131 meyveleri g\u00f6r\u00fcnce heyecanland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Ko\u00e7, \u201cBenim uygulad\u0131\u011f\u0131m amat\u00f6rce bir olay. \u00c7elik a\u015f\u0131s\u0131 yap\u0131yorum di\u011fer a\u015f\u0131lar\u0131 pek bilemiyorum. Bunu sadece ayva a\u011fac\u0131na uygulad\u0131m. Genelde elma, armut, mu\u015fmula, ayvaya uygulanabilen meyveler. ,A\u011fa\u00e7taki meyveleri g\u00f6r\u00fcnce heyecanland\u0131m, insana mutluluk veriyor. A\u011fa\u00e7larda de\u011fi\u015fik meyveler, kirazlarda da olabiliyor. \u00d6rne\u011fin golden elma, sar\u0131 elma, k\u0131rm\u0131z\u0131 elma ayn\u0131 a\u011fa\u00e7ta farkl\u0131 cins meyve olabiliyor" diye konu\u015ftu.,KAYNAK: \u0130HA