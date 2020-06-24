Tek başına çalıştığı atölyesinde siparişlere yetişemiyor!

At\u00f6lyesinde tek ba\u015f\u0131na adeta fabrika gibi \u00fcreten Yavuzarslan, \u00e7evresinden ald\u0131\u011f\u0131 sipari\u015flere yeti\u015femiyor. Yavuzarslan, "Destek g\u00f6r\u00fcrsem fabrika da a\u00e7abilirim" diye konu\u015ftu. \u0130\u015fte detaylar...,Kilimli il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Karadon Mahallesi'nde ya\u015fayan iki \u00e7ocuk babas\u0131 40 ya\u015f\u0131ndaki Hasan Basri Yavuzarslan, Avrupa'da \u00f6rneklerini g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc farkl\u0131 tasar\u0131ml\u0131 bisikletler \u00fcretmeye ba\u015flad\u0131. \u00d6rneklere kendi tasar\u0131mlar\u0131n\u0131 da ekleyerek yeni \u00fcr\u00fcn \u00fcreten en \u00e7ok talebin i\u015f bisikletlerinde oldu\u011funu aktard\u0131. \u00dc\u00e7 tekerlekli ve sand\u0131kl\u0131 bisikletle k\u00f6fte, \u00e7ay sat\u0131labilece\u011fi gibi \u00e7ocuk da gezdirilebilece\u011fini aktaran Yavuzarslan, tek ba\u015f\u0131na \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 at\u00f6lyesinde sipari\u015flere yeti\u015femiyor.,Avrupa'daki \u00f6rneklerden farkl\u0131 tasar\u0131mlar \u00fcretti\u011fini ifade eden Yavuzarslan, "\u0130lk \u00f6nce ben bu sepetli bisikleti Avrupada g\u00f6rd\u00fcm ondan sonra ekstra bir \u015feyler ekleyerek kendi tasar\u0131m\u0131m\u0131 yapt\u0131m. Ondan sonra internette satmaya ba\u015flad\u0131m yava\u015f yava\u015f sipari\u015fler geliyor. ,2 tekerlekli bisikleti yapt\u0131ktan sonra 3 tekerlekli i\u015f bisikletleri yapt\u0131m. K\u00f6fte sat\u0131l\u0131r, \u00e7ay sat\u0131l\u0131r, parklarda bir \u015feyler yap\u0131l\u0131r yani i\u015f\u00e7ilere bir tane bisiklet \u00e7\u0131kartt\u0131m. Bunun par\u00e7alar\u0131n\u0131 kendim d\u00fc\u015f\u00fcnerek yapt\u0131m. \u00c7izim, \u00f6l\u00e7\u00fcm, derece, hepsi bana ait yani Avrupada g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcmden farkl\u0131" \u015feklinde konu\u015ftu.,Giri\u015fimcili\u011fi ve farkl\u0131 tasar\u0131mlar\u0131yla ilgi g\u00f6ren Yavuzarslan, "Daha \u00f6ncede 3 tekerlekli bisikletler var arkada oturma yeri olan. Arkaya \u00e7ocuklar\u0131 koydu\u011fun zaman \u00e7ocuklar\u0131 g\u00f6remiyorsun ama \u00e7ocuklar\u0131 \u00f6ne koydu\u011fun zaman \u00e7ocuklar\u0131 g\u00f6rebiliyorsun. Hem kemerleri var. Bu bisiklet bayanlar i\u00e7in daha uygun ve kullan\u0131m\u0131 \u00e7ok kolay. Bu bisikletlerden Avrupa'da da var ama T\u00fcrkiye'de ilk ben yapt\u0131m. Sahillerde, parklarda bisiklet nas\u0131l rahat kullan\u0131l\u0131yorsa bu da bisiklet gibi rahat. 3 tekerlekli bisikleti imal ettim bu bisikletle sahillerde, parklarda, kalabal\u0131k yerlerde \u00e7ay satabilirler, k\u00f6fte satabilirler. 3 tekerlekli bisikletler var ama elleriyle itiyorlar. Ben bunun s\u00fcr\u00fclebilirini yapt\u0131m. \u0130stanbul'dayd\u0131m Zonguldak'a geri d\u00f6nd\u00fcm \u00fcretime ba\u015fl\u0131yorum. Yava\u015f yava\u015f geli\u015ftirece\u011fim. \u0130n\u015fallah, destek g\u00f6r\u00fcrsem fabrika da a\u00e7abilirim." (\u0130HA)