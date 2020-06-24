Tek başına çalıştığı atölyesinde siparişlere yetişemiyor!

Atölyesinde tek başına adeta fabrika gibi üreten Yavuzarslan, çevresinden aldığı siparişlere yetişemiyor. Yavuzarslan, "Destek görürsem fabrika da açabilirim" diye konuştu. İşte detaylar...