Tek ısırığı bile öldürmeye yetiyor! Sürü halinde ortaya çıktılar

Birka\u00e7\u0131 da araziden yuvaya do\u011fru gelen y\u0131lanlar\u0131, elindeki sopayla uzakla\u015ft\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015fan Ceyhan, hemen cep telefonunu a\u00e7arak bu nadir olay\u0131 kay\u0131t alt\u0131na ald\u0131.,B\u00f6lgeyi iyi bildi\u011fini, ancak \u015fimdiye kadar b\u00f6yle bir durumla kar\u015f\u0131la\u015fmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Ceyhan, \u201cBenim i\u00e7in de hem \u00fcrk\u00fct\u00fcc\u00fc hem de \u00f6zel bir ke\u015fif oldu. Bu kadar \u00e7ok y\u0131lan\u0131 ilk kez bir arada g\u00f6rd\u00fcm. Yapt\u0131\u011f\u0131m ara\u015ft\u0131rmada engerek y\u0131lan\u0131 oldu\u011funu \u00f6\u011frendim. Bu b\u00f6lgede ya\u015fad\u0131klar\u0131na dair bir \u015fey duymam\u0131\u015ft\u0131m. Korkutucu olduklar\u0131 kadar da nadir bir g\u00fczellikteler. Onlar\u0131 g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm an\u0131 asla unutmayaca\u011f\u0131m. Yuvaya tam yakla\u015famad\u0131m ama 10\u2019dan fazla y\u0131lan vard\u0131. \u00c7ok zehirli olduklar\u0131n\u0131 biliyorum\u201d dedi.,Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar Elbistan \u015eefli\u011fi ekiplerinin, koca engereklerin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 yuva ve b\u00f6lgeyle ilgili de detayl\u0131 inceleme ba\u015flataca\u011f\u0131 bildirildi.,Nesli t\u00fckenmekte olan bu s\u00fcr\u00fcngenler, y\u00fcksekli\u011fi bin 500 metreye kadar alanlarda bar\u0131nabiliyor. Elbistan\u2019da da varl\u0131klar\u0131 bilinen, ancak \u015fimdiye kadar \u00e7ok nadir g\u00f6r\u00fclen koca engerek, Sar\u0131\u00e7i\u00e7ek Yaylas\u0131\u2019na kenger toplamaya \u00e7\u0131kan bir vatanda\u015f taraf\u0131ndan cep telefonu ile kay\u0131t alt\u0131na al\u0131nd\u0131.,Tek \u0131s\u0131r\u0131\u011f\u0131n\u0131n bile insan\u0131 \u00f6ld\u00fcrmeye yetti\u011fi bilinen koca engerek, Do\u011fu ve G\u00fcneydo\u011fu Anadolu'da, Do\u011fu Akdeniz B\u00f6lgesinde habitat\u0131n uygun oldu\u011fu alanlarda ya\u015f\u0131yor. ,Yap\u0131lan incelemede, yuvalar\u0131nda s\u00fcr\u00fc ile g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenen y\u0131lanlar\u0131n, T\u00fcrkiye'nin en \u00f6l\u00fcmc\u00fcl zehre sahip y\u0131lan\u0131 olarak bilinen ve soyu t\u00fckenme riskiyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya olan koca engerek oldu\u011fu belirlendi. ,Yaylaya giden Mehmet Ceyhan adl\u0131 gen\u00e7, kenger toplad\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada bir kaya oyu\u011fundan gelen sesleri duydu. Seslerin geldi\u011fi b\u00f6lgeye giden Ceyhan, oyukta birbirine sar\u0131lm\u0131\u015f 10\u2019dan fazla engerek y\u0131lan\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fc.