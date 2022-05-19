Tek ısırığı bile öldürmeye yetiyor! Sürü halinde ortaya çıktılar

Tek ısırığının bile insanı öldürmeye yettiği bilinen koca engerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Akdeniz Bölgesinde habitatın uygun olduğu alanlarda yaşıyor.