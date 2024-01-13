Tek motorlu özel uçak yere çakıldı, ilk müdahaleyi tarlada çalışan işçiler yaptı
İki kişilik özel uçak havalandıktan kısa bir süre sonra tarlaya çakıldı. Korkunç kazada uçak enkaza dönerken pilot öldü, tek yolcu ise ağır yaralandı.
Korkunç kaza Tayland’ın Chonburi eyaletinde meydana geldi. 2 kişilik X-Air Hanuman tipi tek motorlu özel uçak havalandıktan kısa süre sonra tarlaya çakıldı.
Özel uçağın 50 yaşındaki Avusturyalı pilotu Stefan Molnar hayatını kaybederken, uçaktaki tek yolcu 51 yaşındaki Almanya vatandaşı Christian Leonard Schuf ağır yaralandı.
İLK MÜDAHALE TARLADA ÇALIŞAN İŞÇİLERDEN
Çonburi eyaletindeki Pattaya Eastern Havalimanı’ndan kalkış yaparak yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan tarlaya çakılan uçaktakilere müdahaleyi tarlada çalışan işçiler yaparken, olay yerine gelen sağlık ekipleri uçağın içine sıkışarak iki bacağından yaralanan Schuf’u hastaneye sevk etti.
Görgü tanığı işçilerin verdiği ifadede, uçağın kaza öncesi tarlanın etrafında bir süre tur attığını, ardından uçağın alçalarak bir ağaca çarptıktan sonra yere çakıldığını belirtti.
Kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, soruşturma başlatıldığı açıklandı.