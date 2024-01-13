- Tek motorlu özel uçak yere çakıldı, ilk müdahaleyi tarlada çalışan işçiler yaptı

İLK MÜDAHALE TARLADA ÇALIŞAN İŞÇİLERDEN

Çonburi eyaletindeki Pattaya Eastern Havalimanı’ndan kalkış yaparak yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan tarlaya çakılan uçaktakilere müdahaleyi tarlada çalışan işçiler yaparken, olay yerine gelen sağlık ekipleri uçağın içine sıkışarak iki bacağından yaralanan Schuf’u hastaneye sevk etti.