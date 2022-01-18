Tek tek yayımlandı! 7 bine yakın personel işe alınacak

Devlet kadrolar\u0131nda g\u00f6rev almak isteyen vatanda\u015flar i\u00e7in hem kadrolu hem de s\u00f6zle\u015fmeli personel al\u0131m\u0131 ilanlar\u0131 yay\u0131mland\u0131. Bir\u00e7ok ilde 7 bine yak\u0131n personel al\u0131m\u0131 yap\u0131lacak. ,KILI\u00c7ARSLAN BELED\u0130YES\u0130\r\n\r\n2 tahsildar, bilgi i\u015flemci\r\n\r\n****K\u00dcLT\u00dcR VE TUR\u0130ZM BAKANLI\u011eI\r\n\r\n15 k\u00fclt\u00fcr ve turizm uzman yard\u0131mc\u0131s\u0131\r\n\r\n****ADALET BAKANLI\u011eI\r\n\r\n550 icra m\u00fcd\u00fcr ve m\u00fcd\u00fcr yard\u0131mc\u0131s\u0131\r\n****T\u00dcRK \u0130\u015eB\u0130RL\u0130\u011e\u0130 VE KOORD\u0130NASYON AJANSI\r\n\r\n10 uzman yard\u0131mc\u0131s\u0131,DANI\u015eTAY\r\n\r\n5 hizmetli\r\n\r\n****DEVLET SU \u0130\u015eLER\u0130\r\n\r\n70 m\u00fchendis\r\n****ADALET BAKANLI\u011eI CEZA VE TEVK\u0130FEVLER\u0130\r\n\r\n152 psikolog, veteriner, m\u00fchendis\r\n,GENELKURMAY BA\u015eKANLI\u011eI\r\n\r\n80 uzman yard\u0131mc\u0131s\u0131\r\n****DEREBUCAK BELED\u0130YES\u0130\r\n\r\n2 zab\u0131ta memuru\r\n\r\n****SULUSARAY BELED\u0130YES\u0130\r\n\r\n6 itfaiye eri, zab\u0131ta memuru,GEN\u00c7L\u0130K VE SPOR BAKANLI\u011eI\r\n\r\n923 spor uzman\u0131, psikolog, gen\u00e7lik \u00e7al\u0131\u015fan\u0131\r\n\r\n****T\u00dcRK\u0130YE \u0130NSAN HAKLARI KURUMU\r\n\r\n6 g\u00fcvenlik ve temizlik personeli\r\n\r\n****KAHRAMANMARA\u015e B\u00dcY\u00dcK\u015eEH\u0130R BELED\u0130YES\u0130\r\n\r\n12 itfaiye eri,KONYA KARATAY BELED\u0130YES\u0130\r\n\r\n7 \u015fehir planc\u0131s\u0131, memur, tahsildar personeli\r\n\r\n****D\u0130YARBAKIR B\u00dcY\u00dcK\u015eEH\u0130R BELED\u0130YES\u0130\r\n\r\n75 zab\u0131ta memuru\r\n\r\n****ENERJ\u0130 VE TAB\u0130\u0130 KAYNAKLAR BAKANLI\u011eI\r\n\r\n19 uzman yard\u0131mc\u0131s\u0131,KUMLUCA BELED\u0130YES\u0130\r\n\r\n8 zab\u0131ta memuru\r\n\r\n\r\n****A\u0130LE VE SOSYAL H\u0130ZMETLER BAKANLI\u011eI\r\n\r\n4.175 \u00e7e\u015fitli alanlarda personeller\r\n\r\n****CUMHURBA\u015eKANLI\u011eI \u0130LET\u0130\u015e\u0130M BA\u015eKANLI\u011eI\r\n\r\n30 uzman yard\u0131mc\u0131s\u0131,Kamu kurum ve kurulu\u015flar\u0131n\u0131n ihtiya\u00e7lar\u0131 do\u011frultusunda belirlenen kadrolara belirli tarihlerde personel al\u0131m\u0131 yap\u0131l\u0131yor. \u0130\u015fte 2022 Ocak ay\u0131 s\u00f6zle\u015fmeli personel ve memur al\u0131m\u0131 kadrolar\u0131...\r\n\r\n,GEN\u00c7L\u0130K VE SPOR BAKANLI\u011eI\r\n\r\n652 yurt y\u00f6netim personeli\r\n****SERHAT KALKINMA AJANSI\r\n\r\n3 uzman personel\r\n****B\u00dcY\u00dcK\u00c7EKMECE BELED\u0130YES\u0130\r\n\r\n2 m\u00fcfetti\u015f yard\u0131mc\u0131s\u0131\r\n\r\n****T\u00dcRK STANDARDLARI ENST\u0130T\u00dcS\u00dc\r\n\r\n7 mimar, yaz\u0131l\u0131mc\u0131,HELAL AKRED\u0130TASYON KURUMU\r\n\r\n3 uzman yard\u0131mc\u0131s\u0131\r\n\r\n****SAVUNMA SANAY\u0130 BA\u015eKANLI\u011eI\r\n\r\n10 uzman yard\u0131mc\u0131s\u0131\r\n****HAZ\u0130NE VE MAL\u0130YE BAKANLI\u011eI\r\n\r\n135 avukat, tekniker, b\u00fcro personeli