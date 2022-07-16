Tekirdağ'da istilacı tırtıllara drone ile operasyon

.,..,Ay\u00e7i\u00e7e\u011fi ya\u011f\u0131 \u00fcretiminin merkezi Tekirda\u011f'da tarlalar\u0131 istilac\u0131lar bast\u0131.,Ay\u00e7i\u00e7e\u011fi zararl\u0131s\u0131 olarak \u00e7ay\u0131r t\u0131rt\u0131l\u0131n\u0131n Trakya\u2019da yer alan tar\u0131m arazilerinde g\u00f6r\u00fclmeye ba\u015flamas\u0131 \u00fczerine Tar\u0131m ve Orman Bakanl\u0131\u011f\u0131 G\u0131da ve Kontrol Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan insans\u0131z hava arac\u0131 (\u0130HA) ile ila\u00e7lama yap\u0131lmas\u0131na onay verilmesinin ard\u0131ndan Tekirda\u011f, Edirne ve K\u0131rklareli\u2019nde dron ile ila\u00e7lama operasyonu ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n,Ay\u00e7i\u00e7eklerinin ye\u015fil yapraklar\u0131ndan ba\u015flayarak ba\u015f k\u0131sm\u0131na kadar olan b\u00f6l\u00fcmlerini yiyerek beslenen binlerce \u00e7ay\u0131r t\u0131rt\u0131l\u0131, ay\u00e7i\u00e7eklerinin tane say\u0131s\u0131n\u0131 ve verimini d\u00fc\u015f\u00fcrerek toplam rekolteyi azaltmas\u0131 sebebiyle ay\u00e7i\u00e7e\u011fi zararl\u0131s\u0131 olarak adland\u0131r\u0131l\u0131yor. ,Bilimsel olarak \u2018loxostege sticticalis\u2019 olarak adland\u0131r\u0131lan bu canl\u0131 t\u00fcr\u00fc larva s\u00fcrecini tamamlamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u2018\u00e7ay\u0131r g\u00fcvesi\u2019 olarak hayat\u0131na devam ediyor. ,Tar\u0131m ve Orman M\u00fcd\u00fcrl\u00fckleri taraf\u0131ndan arazilerinde \u00e7ay\u0131r t\u0131rt\u0131l\u0131 tespit edilen \u00fcreticilerin arazilerinde dron ile ila\u00e7lama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015flat\u0131l\u0131rken, Trakya genelinde bulunan 4 milyon dekarl\u0131k tar\u0131m arazilerinde zararl\u0131 tespiti \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 da devam ediyor.\r\n,\u00dcreme d\u00f6neminde tek seferde 300-400 yumurta b\u0131rakabilen bu canl\u0131, b\u00fcy\u00fcd\u00fc\u011f\u00fcnde ay\u00e7i\u00e7e\u011finin yan\u0131 s\u0131ra m\u0131s\u0131r, arpa, bu\u011fday, pancar gibi 200\u2019den fazla bitki t\u00fcr\u00fcne zarar veriyor.\r\n