Teklif yağdı! Bu horoza paha biçilemiyor...

Ankara\u2019da d\u00fczenlenen 4. Ulusal K\u00fcmes Hayvanlar\u0131 ve Bah\u00e7e Hayvanlar\u0131 Yeti\u015ftiricileri Fuar\u0131\u2019na g\u00fczelli\u011fi ile damga vuran ve hakem heyeti taraf\u0131ndan T\u00fcrkiye \u015fampiyonu se\u00e7ilen \u2018Osmanl\u0131 Sultan\u2019 \u0131rk\u0131 horoz \u2018Pusat\u2019a sahibi \u0130brahim Arkan taraf\u0131ndan paha bi\u00e7ilemiyor.,Lapseki S\u00fcs Tavuklar\u0131 ve Bah\u00e7e Hayvanlar\u0131 Yeti\u015ftiricileri Derne\u011fi Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revini de s\u00fcrd\u00fcren ve yar\u0131\u015fmada elde ettikleri ba\u015far\u0131y\u0131 de\u011ferlendiren Arkan, \u201cBu hayvan\u0131m\u0131z\u0131n ad\u0131 Pusat. Federasyonumuzun en son d\u00fczenlemi\u015f oldu\u011fu 4. Ulusal K\u00fcmes Hayvanlar\u0131 ve Bah\u00e7e Hayvanlar\u0131 Yeti\u015ftiricileri Fuar\u0131\u2019nda kendisi \u2018Osmanl\u0131 Sultan\u2019 dal\u0131nda en iyi horoz se\u00e7ildi ve T\u00fcrkiye \u015fampiyonu oldu. Bu yar\u0131\u015fmalarda hayvanlar\u0131n kendi cinsine g\u00f6re sahip olmas\u0131 gereken belirli \u0131rk standartlar\u0131 var. Irk standartlar\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yan hayvanlar\u0131n i\u00e7inden en g\u00fczel ve en kaliteli olan\u0131 T\u00fcrkiye \u015fampiyonu se\u00e7iliyor. Bu hayvanlar\u0131n puanlanmas\u0131 i\u00e7in de Avrupa\u2019dan hakemler gelip, de\u011ferlendirmeyi onlar yap\u0131yor. Ben 7 y\u0131ld\u0131r bu hobiyle u\u011fra\u015f\u0131yorum. 7 y\u0131ld\u0131r Osmanl\u0131 Sultan tavu\u011fu ve horozu \u0131rk\u0131na g\u00f6n\u00fcl verdim\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Pusat'\u0131 satmas\u0131 i\u00e7in kendisine teklifler geldi\u011fini anlatan Arkan, \u201cPusat\u2019\u0131n ilk birincili\u011fi, \u00e7\u00fcnk\u00fc Pusat ye\u015fil bilezikli bir hayvan. Bu da bu senenin \u00fcretimi olan bir hayvan oldu\u011fu anlam\u0131na geliyor. Pusat i\u00e7in teklifler geldi. Ankara\u2019da \u015fampiyon olduktan sonra da teklif geldi. Orada Irak\u2019tan, Azerbaycan\u2019dan, d\u00fcnyan\u0131n farkl\u0131 yerlerinden, T\u00fcrkiye\u2019nin her yerinden misafirlerimiz vard\u0131. Orada da talip olanlar oldu ama Pusat\u2019\u0131n benim i\u00e7in maddi bir de\u011feri yok. Manevi de\u011feri daha y\u00fcksek. Pusat benim g\u00f6z\u00fcmde paha bi\u00e7ilemez bir hayvan. ,Benim i\u00e7in maddi bir de\u011feri hi\u00e7bir \u015fekilde yok. Hatta bana \u2018Para \u00f6nemli de\u011fil, yeter ki Pusat\u2019\u0131 alal\u0131m\u2019 dediler. Ama miktar\u0131 ne olursa olsun Pusat benim i\u00e7in vazge\u00e7ilemez bir hayvan. Biz onlar\u0131n hepsine \u00e7ocu\u011fumuza bakar gibi bak\u0131yoruz. \u00d6zel mamalar haz\u0131rl\u0131yoruz. Is\u0131t\u0131c\u0131lar alt\u0131nda tutuyoruz. Hatta ben kendi evimde bir odam\u0131 onlara ay\u0131rd\u0131m. Kendi evimin i\u00e7inde, \u00e7ocuklar\u0131m\u0131n yan\u0131nda onlara bak\u0131yorum. \u00d6te yandan Pusat art\u0131k yar\u0131\u015fmalara kat\u0131lmayacak. Dam\u0131zl\u0131k olarak g\u00f6rev yapacak. Bundan sonraki yar\u0131\u015fmalara nasip olursa onun yavrular\u0131yla kat\u0131laca\u011f\u0131z\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Teklif ya\u011fd\u0131! Bu horoza paha bi\u00e7ilemiyor...,Lapseki S\u00fcs Tavuklar\u0131 ve Bah\u00e7e Hayvanlar\u0131 Yeti\u015ftiricileri Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Murat \u00c7elik ise Pusat gibi \u015fampiyon bir horozun Lapseki\u2019den \u00e7\u0131kmas\u0131 sebebiyle gurur duyduklar\u0131n\u0131 dile getirdi. \u00c7elik, \u201cOsmanl\u0131 Sultan horozu milli \u0131rklar aras\u0131nda bulunuyor. Osmanl\u0131 sultanlar\u0131n\u0131n yeti\u015ftirmi\u015f oldu\u011fu bir \u0131rk. Milli \u0131rk stat\u00fcs\u00fcnde \u00fclkemizin en g\u00f6zde hayvanlar\u0131ndan biridir. Bu \u015fampiyonun da Lapsekimizden \u00e7\u0131kmas\u0131 hem derne\u011fim ad\u0131na, hem \u015fahs\u0131m ad\u0131na hem de memleketimiz ad\u0131na gurur verici bir durum. \u0130brahim arkada\u015f\u0131m\u0131n s\u00f6zlerine kat\u0131l\u0131yorum. Bizim i\u00e7in \u015fampiyon olan bir hayvan\u0131n maddi bir kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 yoktur\u201d dedi. (\u0130HA),\u00c7anakkale\u2019nin Lapseki il\u00e7esinde ya\u015fayan ve 7 y\u0131ld\u0131r hobi olarak \u2018Osmanl\u0131 Sultan\u2019 \u0131rk\u0131 horoz yeti\u015ftiricili\u011fi yapan \u0130brahim Arkan, \u00f6nceki g\u00fcn Ankara\u2019da T\u00fcrkiye S\u00fcs Tavuklar\u0131 ve Bah\u00e7e Hayvanlar\u0131 Federasyonu taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen 4. Ulusal K\u00fcmes Hayvanlar\u0131 ve Bah\u00e7e Hayvanlar\u0131 Yeti\u015ftiricileri Fuar\u0131\u2019na \u2018Pusat\u2019 isimli horozu ile kat\u0131ld\u0131. 81 ilden kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Irak ve Azerbaycan ba\u015fta olmak \u00fczere yurt d\u0131\u015f\u0131ndan da pek \u00e7ok ziyaret\u00e7iyi a\u011f\u0131rlayan fuara Pusat damga vurdu. Hakem heyetinin b\u00fcy\u00fck be\u011fenisini kazanan ve T\u00fcrkiye \u015fampiyonu se\u00e7ilen Osmanl\u0131 Sultan horozu Pusat\u2019a yar\u0131\u015fma \u00f6ncesinde ve sonras\u0131nda teklif ya\u011fd\u0131. T\u00fcm teklifleri reddeden \u0130brahim Arkan, Pusat\u2019\u0131n \u015fampiyonlu\u011funun beklenen bir durum oldu\u011funu dile getirerek, kendisinin maddi bir kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.