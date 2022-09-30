Tekneler yollara savruldu, 2 milyona yakın hane elektriksiz kaldı! Ian kasırgası Florida'yı yıktı geçti

.,ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kas\u0131rgas\u0131 sebebiyle yakla\u015f\u0131k 1,9 milyon hane elektriksiz kald\u0131. Ulusal Kas\u0131rga Merkezi, k\u0131y\u0131 b\u00f6lgelerini sular alt\u0131nda b\u0131rakan ve \u015fiddetli r\u00fczgarlar nedeniyle binalarda tahribata yol a\u00e7arak "hayat\u0131 tehdit eden" kas\u0131rga konusunda uyar\u0131da bulundu.\r\n\r\n,ABD\u2019nin Florida eyaletinde b\u00fcy\u00fck hasara yol a\u00e7an Ian Kas\u0131rgas\u0131'n\u0131n, G\u00fcney Carolina ve Georgia eyaletlerine ilerledi\u011fi bildirildi.\r\n,Florida k\u0131y\u0131lar\u0131n\u0131 "5. Kategori" kas\u0131rga olarak vuran Ian, karada h\u0131z kaybetmi\u015f ve "tropikal f\u0131rt\u0131na" stat\u00fcs\u00fcne d\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Kas\u0131rgan\u0131n kuzeydo\u011fuya ilerlerken daha fazla hasara yol a\u00e7aca\u011f\u0131 tahmin ediliyor. Kas\u0131rga, Florida'da teknelerin k\u0131y\u0131ya vurmas\u0131na sebep oldu baz\u0131 tekneler ise yola savruldu.\r\n\r\n,Kas\u0131rgan\u0131n kuzeydo\u011fuya ilerlerken daha fazla hasara yol a\u00e7aca\u011f\u0131 tahmin ediliyor. Kas\u0131rga, Orlando \u015fehrinde de sel bask\u0131nlar\u0131na neden oldu.\r\n\r\n,Saatteki h\u0131z\u0131 241 kilometreyi bulan ve kategori 4 seviyesindeki kas\u0131rgan\u0131n ba\u015flang\u0131c\u0131ndan itibaren yakla\u015f\u0131k 1,9 milyon hanede elektrik kesintisi rapor edildi.\r\n\r\n