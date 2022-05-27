TEKNOFEST coşkusu gökyüzüne taşındı: Türk pilotları semada ay yıldız çizdi

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, ilk kez Türkiye dışındaki bir ülkede, Azerbaycan'da gerçekleştiriliyor.