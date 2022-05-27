TEKNOFEST coşkusu gökyüzüne taşındı: Türk pilotları semada ay yıldız çizdi

,29 May\u0131s'a kadar devam edecek olan TEKNOFEST, yar\u0131n Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ve Azerbaycan Cumhurba\u015fkan\u0131 \u0130lham Aliyev\u2019i a\u011f\u0131rlayacak.,Bir\u00e7ok etkinlik ve yar\u0131\u015fmaya sahne olan TEKNOFEST ilk iki g\u00fcn\u00fcnde ziyaret\u00e7i ak\u0131n\u0131na u\u011frad\u0131. ,D\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck Havac\u0131l\u0131k, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, ilk kez T\u00fcrkiye d\u0131\u015f\u0131ndaki bir \u00fclkede, Azerbaycan'da ger\u00e7ekle\u015ftiriliyor. ,Etkinli\u011fin ikinci g\u00fcn\u00fcnde T\u00fcrk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi T\u00fcrk Y\u0131ld\u0131zlar\u0131 ve SoloT\u00fcrk g\u00f6steri yapt\u0131. ,Karde\u015f iki \u00fclkenin cumhurba\u015fkanlar\u0131, yar\u0131\u015fmalarda birincilik elde eden tak\u0131mlara \u00f6d\u00fcllerini verecek. ,TEKNOFEST Azerbaycan\u2019\u0131 ziyaret etmek \u00fczere yakla\u015f\u0131k 20 bin ki\u015fi kay\u0131t yapt\u0131rd\u0131 ve 1000 tak\u0131m ve 5 bin yar\u0131\u015fmac\u0131 ise yar\u0131\u015fmalara ba\u015fvurdu. ,TEKNOFEST'e kat\u0131lan ziyaret\u00e7iler, Dikey R\u00fczgar Paneli'ni de deneyimleme imkan\u0131 buldu. ,T\u00fcrk pilotlar\u0131 g\u00f6ky\u00fcz\u00fcnde ay-y\u0131ld\u0131z \u00e7izdi. Pilotlar, ziyaret\u00e7ilere unutulmaz anlar ya\u015fatt\u0131... G\u00f6steriyi izleyen ziyaret\u00e7iler alk\u0131\u015flarla kar\u015f\u0131l\u0131k verdi. ,T\u00fcrkiye Teknoloji Tak\u0131m\u0131 Vakf\u0131, Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Geli\u015fim ve Ula\u015ft\u0131rma Bakanl\u0131\u011f\u0131 ile Sanayi ve Teknoloji Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n koordine etti\u011fi ve iki \u00fclkeden 76 kurum ve \u015firketin destekledi\u011fi etkinlik, Azerbaycan'\u0131n ba\u015fkenti Bak\u00fc\u2019deki Crystal Hall ve Denizkenar\u0131 Milli Park\u2019ta ziyaret\u00e7ilerini a\u011f\u0131rl\u0131yor.