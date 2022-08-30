TEKNOFEST BÜYÜK COŞKUYLA BAŞLADI

.,Samsun\u2019da ger\u00e7ekle\u015fen d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck havac\u0131l\u0131k, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali olan TEKNOFEST\u2019 e, ilgi b\u00fcy\u00fckt\u00fc. ,T\u00fcrkiye Teknoloji Tak\u0131m\u0131 Vakf\u0131 (T3 Vakf\u0131) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n y\u00fcr\u00fct\u00fcc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde d\u00fczenlenen TEKNOFEST KARADEN\u0130Z'de hava unsurlar\u0131n\u0131n ge\u00e7it t\u00f6reni ilgiyle izlendi.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye Teknoloji Tak\u0131m\u0131 Vakf\u0131 ve Sanayi ve Teknoloji Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen ve T\u00fcrkiye\u2019nin mill\u00ee teknolojilerini geli\u015ftirmeyi hedefleyen ilk ve tek festivali TEKNOFEST Karadeniz b\u00fcy\u00fck co\u015fkuyla ba\u015flad\u0131.,Vatanda\u015flar festivale adeta ak\u0131n etti. Samsun \u00c7ar\u015famba Havaliman\u0131'nda devam eden festivalinde ziyaret\u00e7iler en son teknolojilerle bulu\u015ftu.