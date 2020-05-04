Telefonlara en çok indirilen uygulamalar

2019 y\u0131l\u0131nda mobil kullan\u0131c\u0131lar en \u00e7ok WhatsApp Messenger uygulamas\u0131n\u0131 indird\u0131.,2. Facebook,3. Facebook Messenger,4. WeChat,6. TikTok,7. ALIPAY,8. QQ,9. Taobao,10. Baidu,5. Instagram,\u00d6te yandan en \u00e7ok indirilen mobil oyunlara bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ilk s\u0131ray\u0131 PUBG\u2019nin ald\u0131\u011f\u0131 g\u00f6zlendi.,2. Candy Crush,3. Honour Of Kings,2020 Ocak raporuna g\u00f6re, ge\u00e7en y\u0131l en indirdi\u011fimiz uygulama ve oyunlar belli oldu. ,Medya takip kurumu, sosyal medya ile alakal\u0131 bas\u0131na yans\u0131yan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet\u2019in dijital bas\u0131n ar\u015fivinden derledi\u011fi bilgilere g\u00f6re, ge\u00e7en y\u0131l sosyal medya ile alakal\u0131 bas\u0131na 137 bin 258 haber yans\u0131d\u0131\u011f\u0131 tespit edildi. ,Yerel ve ulusal olmak \u00fczere t\u00fcm yay\u0131n gruplar\u0131nda sosyal medya ile alakal\u0131 yans\u0131ma \u00e7\u0131karken, Pubg oyununun ge\u00e7en y\u0131l 689 haber ile g\u00fcndemde yer ald\u0131\u011f\u0131 kaydedildi. E-spor faaliyetlerinin ise en \u00e7ok haber yans\u0131mas\u0131 bulan ba\u015fl\u0131klara aras\u0131nda yer ald\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.